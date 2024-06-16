Кейт Миддлтон поразила поклонников элегантным нарядом на Trooping the Colour (фото, видео)

Это первое официальное появление Кейт Миддлтон за последних полгода. Принцесса с детьми проехалась по Лондону в конном экипаже от Букингемского дворца до парада Конной гвардии.

Принцесса Уэльская, которая проходит лечение от рака, впервые появилась на официальном мероприятии королевской семьи. 15 июня она присутствовала на параде в честь дня рождения короля Чарльза ІІІ, сообщает Рeople.

На Trooping the Colour принцесса Кейт появилась в белоснежном платье Jenny Packham с оригинальным бантом в полоску. Хотя многие подумали, что это новая вещь в ее гардеробе, но на самом деле этот наряд представлял собой переработанную версию платья, которое королевская особа надевала в прошлом году накануне коронации короля Чарльза. Элегантное бело-черное платье было дополнено новым вырезом и различными деталями на талии. На этот раз волосы Кейт были зачесаны в высокую прическу под белой шляпой от Филиппа Трейси. Свой образ она дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и черным клатчем. Из украшений супруга Уильяма выбрала серьги с жемчугом Cassandra Goad Cavolfiore, а также брошь ирландского гвардейского полка, намекая на свою роль почетного полковника.

Она проехалась улицами Лондона в закрытой карете с 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи. Позже Кейт присоединилась к королевской семье на балконе Букингемского дворца.

В комментариях поклонники принцессы Кейт отметили ее шикарный вид и пожелали скорого выздоровления: "Кэтрин выглядит потрясающе!", "Эталон уравновешенности, красоты и изящества в сочетании с силой и умело скрытым страданием. Я знаю, что ей сейчас плохо. Но она все равно там. Какая женщина!", "Кейт — наша королева!", "Живи долго и выздоравливай скорее!".

Нужно отметить, что Кейт Миддлтон посещала "Цветной отряд" каждый год с тех пор, как вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. Исключением стали 2020 и 2021 года, когда королевское мероприятие было сокращено из-за пандемии COVID-19.

Напомним, 15 июня сообщалось, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма вышли в свет. Вся семья гармонировала между собой в светло-синих нарядах.