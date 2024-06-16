Кейт Міддлтон вразила шанувальників елегантним вбранням на Trooping the Colour (фото, відео)

Це перша офіційна поява Кейт Міддлтон за останні півроку. Принцеса з дітьми проїхалася Лондоном у кінному екіпажі від Букінгемського палацу до параду Кінної гвардії.

Принцеса Уельська, яка проходить лікування від раку, уперше з'явилася на офіційному заході королівської сім'ї. 15 червня вона була присутня на параді на честь дня народження короля Чарльза ІІІ, повідомляє Рeople.

На Trooping the Colour принцеса Кейт з'явилася в білосніжній сукні Jenny Packham з оригінальним бантом у смужку. Хоча багато хто подумав, що це нова річ у її гардеробі, але насправді це вбрання було переробленою версією сукні, яку королівська особа одягала минулого року напередодні коронації короля Чарльза. Елегантна біло-чорна сукня була доповнена новим вирізом і різними деталями на талії. Цього разу волосся Кейт було зачесане у високу зачіску під білим капелюхом від Філіпа Трейсі. Свій образ вона доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах і чорним клатчем. З прикрас дружина Вільяма вибрала сережки з перлами Cassandra Goad Cavolfiore, а також брошку ірландського гвардійського полку, натякаючи на свою роль почесного полковника.

Вона проїхалася вулицями Лондона в закритій кареті з 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї. Пізніше Кейт приєдналася до королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу.

У коментарях шанувальники принцеси Кейт відзначили її шикарний вигляд і побажали швидкого одужання: "Кетрін має приголомшливий вигляд!", "Еталон врівноваженості, краси та вишуканості в поєднанні з силою і вміло прихованим стражданням. Я знаю, що їй зараз погано. Але вона все одно там. Яка жінка!", "Кейт — наша королева!", "Живи довго і одужуй швидше!".

Потрібно зазначити, що Кейт Міддлтон відвідувала "Кольоровий загін" щороку відтоді, як вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року. Винятком стали 2020 і 2021 роки, коли королівський захід було скорочено через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма вийшли у світ. Уся родина гармоніювала між собою у світло-синіх вбраннях.