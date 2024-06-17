Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали своим отношением друг к другу (фото)

Монаршая пара жената с 2011 года и воспитывает троих детей. Последние месяцы стали особенно тяжелыми для семьи Уэльских.

Принц Уильям с гордостью поддержал жену Кейт Миддлтон во время ее первого публичного появления в 2024 году. Об этом пишет Page Six.

Монаршая чета посетила парад короля Trooping the Colour в субботу, 15 июня 2024 года.

"То, как она смотрит на него, как он наклоняется и касается ее руки. Затерянные в своем маленьком мире", — написал один королевский фанат в X.

Онкобольная принцесса Кейт впервые за полгода вышла на публику после того, как рассказала о своей борьбе с раком миру в марте 2024 года.

Семья Уэльских на Trooping the Colour 2024

Мама троих детей посетила парад короля Чарльза III в белом платье от Jenny Packham. Сначала она ехала по Лондону в карете со своими детьми — 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи. Впоследствии будущая королева Великобритании позировала на балконе для ежегодной фотосессии монаршей семьи.

Семья Уэльских на Trooping the Colour 2024

Ранее Кейт Миддлтон заверила поклонников, что она "хорошо прогрессирует" с химиотерапией, однако все еще есть "хорошие и плохие дни".

"В эти плохие дни вы чувствуете слабость, усталость, и вам нужно дать своему телу отдохнуть", — призналась супруга принца Уильяма.

Trooping the Colour 2024

Напомним, принц Уильям "ценит каждую минуту" во время борьбы жены с раком.

Также Фокус писал о появлении детей Кейт Миддлтон на параде короля.