Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали своим отношением друг к другу (фото)
Монаршая пара жената с 2011 года и воспитывает троих детей. Последние месяцы стали особенно тяжелыми для семьи Уэльских.
Принц Уильям с гордостью поддержал жену Кейт Миддлтон во время ее первого публичного появления в 2024 году. Об этом пишет Page Six.
Монаршая чета посетила парад короля Trooping the Colour в субботу, 15 июня 2024 года.
"То, как она смотрит на него, как он наклоняется и касается ее руки. Затерянные в своем маленьком мире", — написал один королевский фанат в X.
Онкобольная принцесса Кейт впервые за полгода вышла на публику после того, как рассказала о своей борьбе с раком миру в марте 2024 года.
Мама троих детей посетила парад короля Чарльза III в белом платье от Jenny Packham. Сначала она ехала по Лондону в карете со своими детьми — 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи. Впоследствии будущая королева Великобритании позировала на балконе для ежегодной фотосессии монаршей семьи.
Ранее Кейт Миддлтон заверила поклонников, что она "хорошо прогрессирует" с химиотерапией, однако все еще есть "хорошие и плохие дни".
"В эти плохие дни вы чувствуете слабость, усталость, и вам нужно дать своему телу отдохнуть", — призналась супруга принца Уильяма.
Напомним, принц Уильям "ценит каждую минуту" во время борьбы жены с раком.
Также Фокус писал о появлении детей Кейт Миддлтон на параде короля.