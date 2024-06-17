Вера Вонг показала редкие кадры с папой (фото)

Ченг Цин Вонг ушел из жизни в 2006 году. Вера призналась, что скучает по щедрости и любви отца.

Американская дизайнер Вера Вонг поздравила покойного папу с Днем отца. Редкими снимками близкого человека модельер поделилась в Instagram.

"Моему покойному любимому папе Ченг Цин Вонгу. Пионер в международном бизнесе после Первой мировой войны, гордый гражданин США, муж, отец, брат, сын и дедушка, но больше всего верный друг, ты вдохновлял меня, верил в меня и показал бизнес-возможности, которые я бы никогда не увидела. Нет слов, чтобы выразить, как мне повезло иметь такого отца, как ты, и как я скучаю по твоему совету, щедрости и любви!" — написала Вера.

Отец Веры Вонг

Знаменитая дизайнер выросла в Нью-Йорке, однако имеет китайское происхождение. Родители Веры родились в Китае и переехали в США в середине 1940-х годов. Ее мать Флоренс работала переводчиком в ООН, а отец владел медицинской компанией.

27 июня 2024 года Вере исполнится 75 лет. Она удивляет своим молодым видом, однако признается, что не придерживается диет. Одними из секретов знаменитости является много работы и постоянное окрашивание волос.

Вера Вонг Фото: Getty

Напомним, Дженнифер Лопес обратилась к Бену Аффлеку на День отца 2024.

Также Фокус писал о трогательном поздравлении Брюса Уиллиса от Деми Мур с Днем отца 2024.