Вера Вонг показала рідкісні кадри з татом (фото)

Ченг Цин Вонг пішов із життя у 2006 році. Вера зізналася, що сумує за щедрістю та любовʼю батька.

Американська дизайнерка Вера Вонг привітала покійного тата з Днем батька. Рідкісними знімками близької людини модельєрка поділилася в Instagram.

"Моєму покійному коханому татові Ченг Цин Вонг. Піонер у міжнародному бізнесі після Першої світової війни, гордий громадянин США, чоловік, батько, брат, син та дідусь, але найбільше вірний друг, ти надихав мене, вірив у мене та показав бізнес-можливість, яку я б ніколи не побачила. Немає слів, щоб висловити, як мені пощастило мати такого батька, як ти, і як я сумую за твоєю порадою, щедрістю та любов'ю!" — написала Вера.

Батько Вери Вонг

Знаменита дизайнерка виросла в Нью-Йорку, проте має китайське походження. Батьки Вери народилися в Китаї і переїхали до США в середині 1940-х років. Її мати Флоренс працювала перекладачем в ООН, а батько володів медичною компанією.

27 червня 2024 Вері виповниться 75 років. Вона дивує своїм молодим виглядом, проте зізнається, що не дотримується дієт. Одними із секретів знаменитості є багато роботи та постійне фарбування волосся.

Вера Вонг Фото: Getty

Нагадаємо, Дженніфер Лопес звернулася до Бена Аффлека на День батька 2024.

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