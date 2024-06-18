18 июня 2024 года: Леонтия, Ипатия и Феодула — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и лениться. Жара с самого утра — к ясному дню.

Что случилось 18 июня?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Святые жили в I веке нашей эры и были военными в римском войске. Они приняли христианство и за это были подданы жестоким пыткам, а вскоре их распяли.

Что нельзя делать 18 июня:

тратить большие суммы денег;

ругаться и злословить;

лениться.

Народные приметы и поверья:

нет росы утром — будет дождливый день;

жара с самого утра — к ясному дню;

много осадков — зима будет снежной;

утренний туман — к жаре после полудня.

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей, Платон, Роман, Николай.

Родились 18 июня:

1942 год — Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник группы The Beatles;

1976 год — Максим Галкин, артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.

Также в этот день:

1754 год – заложили город Кропивницкий;

1815 год – Наполеон проиграл битву при Ватерлоо;

1889 год — американец Ричардсон получил патент на детскую коляску;

1939 год – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыли ему памятник;

2009 год – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.

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