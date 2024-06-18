18 червня 2024 року: Леонтія, Іпатія та Феодула — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна витрачати великі суми грошей і лінуватися. Спека з самого ранку — до ясного дня.

Що сталося 18 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Святі жили в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Вони прийняли християнство і за це були піддані жорстоким тортурам, а незабаром їх розіп'яли.

Що не можна робити 18 червня:

витрачати великі суми грошей;

лаятися і злословити;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

немає роси вранці — буде дощовий день;

спека з самого ранку — до ясного дня;

багато опадів — зима буде сніжною;

ранковий туман — до спеки після полудня.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій, Платон, Роман, Микола.

Народилися 18 червня:

1942 рік — Пол Маккартні, британський співак, музикант, композитор, учасник групи The Beatles;

1976 рік — Максим Галкін, артист естради, пародист, телеведучий, співак.

Також цього дня:

1754 рік — заклали місто Кропивницький;

1815 рік — Наполеон програв битву при Ватерлоо;

1889 рік — американець Річардсон отримав патент на дитячий візок;

1939 рік — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрили йому пам'ятник;

2009 рік — запущено Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

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