"Куда он смотрит?": Алека Болдуина раскритиковали за внешний вид его 10-летней дочери (фото)

Актер является многодетным отцом. Он женат на инструкторе по йоге Хиларии Томас. Пара воспитывает семерых детей.

Голливудская звезда Алек Болдуин и его жена Хилария подверглись критике со стороны фанатов после того, как актер поделился постом ко Дню отца, сообщает Mirror.

На снимке, который опубликовал актер 17 июня, 10-летняя дочь Кармен, держа на руках одну из своих младших сестер, изображена с ярким макияжем. Девочка накрасила тушью ресницы, выделила глаза подводкой и тенями, а также нанесла на губы яркую блестящую помаду.

Дочь Алека Болдуина Кармен Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Изображение вызвало реакцию пользователей социальных сетей, которые раскритиковали Кармен за использование косметических средств, а еще больше раскритиковали ее родителей за то, что они позволили это: "Почему 10-летний ребенок носит макияж?", "Почему она красится?", "Выглядит старше 10 лет!", "Нужно следить за детьми! В 10 лет макияж не наносят!", "Куда он смотрит?", "Зачем такое позволять детям? Еще успеет повзрослеть".

Но другие поклонники поддержали Алека и Хиларию и выступили в их защиту: "Мои внуки любят носить макияж, и это просто весело", "Кого волнует ее макияж?! Займитесь лучше своими детьми", "Прекрасная семья. Моя 8-летняя внучка любит играть с косметикой и наносить макияж, и мы ей позволяем! Что в этом такого! Так что закройте свои рты и идите куда подальше".

66-летний Алек Болдуин является многодетным отцом. В браке с Хиларией Томас, на которой актер женился в 2012 году, у него семеро детей: Кармен (10 лет), Рафаэль (8 лет), Леонардо (7 лет), Ромео (6 лет), Эдуардо (3 года), Люсия (3 года) и Илария (1 год). Кроме этого, у него от первого брака с Ким Бейсингер есть 28-летняя дочь Айрленд Элис Болдуин.

Ранее, 19 мая, Фокус писал о том, что дочь Алека Болдуина родила первенца и назвала имя. Айрленд поделилась селфи из больничной палаты со своим партнером, музыкантом Андре Алленом Аньоса.