"Куди він дивиться?": Алека Болдвіна розкритикували за зовнішній вигляд його 10-річної доньки (фото)

Актор є багатодітним батьком. Він одружений з інструкторкою із йоги Гіларією Томас. Пара виховує сімох дітей.

Голлівудська зірка Алек Болдвін і його дружина Гіларія зазнали критики з боку фанатів після того, як актор поділився постом до Дня батька, повідомляє Mirror.

На знімку, який опублікував актор 17 червня, 10-річна дочка Кармен, тримаючи на руках одну зі своїх молодших сестер, зображена з яскравим макіяжем. Дівчинка нафарбувала тушшю вії, виділила очі підводкою і тінями, а також нанесла на губи яскраву блискучу помаду.

Дочка Алека Болдвіна Кармен Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Зображення викликало реакцію користувачів соціальних мереж, які розкритикували Кармен за використання косметичних засобів, а ще більше розкритикували її батьків за те, що вони дозволили це: "Чому 10-річна дитина носить макіяж?", "Чому вона фарбується?", "Виглядає старшою за 10 років!", "Потрібно стежити за дітьми! У 10 років макіяж не наносять!", "Куди він дивиться?", "Навіщо таке дозволяти дітям? Ще встигне подорослішати".

Але інші шанувальники підтримали Алека та Гіларію і виступили на їхній захист: "Мої онуки люблять носити макіяж, і це просто весело", "Кого хвилює її макіяж?! Займіться краще своїми дітьми", "Прекрасна сім'я. Моя 8-річна онука любить грати з косметикою і наносити макіяж, і ми їй дозволяємо! Що в цьому такого! Так що закрийте свої роти і йдіть куди подалі".

66-річний Алек Болдвін є багатодітним батьком. У шлюбі з Гіларією Томас, з якою актор одружився 2012 року, у нього семеро дітей: Кармен (10 років), Рафаель (8 років), Леонардо (7 років), Ромео (6 років), Едуардо (3 роки), Люсія (3 роки) та Іларія (1 рік). Крім цього, у нього від першого шлюбу з Кім Бейсінгер є 28-річна дочка Айрленд Еліс Болдвін.

Раніше, 19 травня, Фокус писав про те, що дочка Алека Болдвіна народила первістка і назвала ім'я. Айрленд поділилася селфі з лікарняної палати зі своїм партнером, музикантом Андре Алленом Аньоса.