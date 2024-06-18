Жена 74-летнего Ричарда Гира показала его детей (фото)

Алехандра Сильва поздравила возлюбленного с Днем отца 2024. В их союзе родилось двое сыновей.

74-летний американский актер Ричард Гир был замечен на очень редком семейном портрете с детьми. Снимками в честь Дня отца 2024 поделилась жена Гира, 41-летняя Алехандра Сильва.

Актер улыбался в солнцезащитных очках, позируя на пляже со своей женой и их наследниками. У пары двое детей: пятилетний сын Александр и трехлетний мальчик, имя которого до сих пор не разглашается публике.

У Сильвы также есть ребенок от предыдущих отношений, которого можно увидеть на фото, тогда как Гир стал отцом сына Гомера Джеймса, которого не было на фото, в браке с бывшей женой Кэри Лоуэлл и является отчимом ее дочери Ханны.

Ричард Гир с семьей

Сильва скрыла лица всех троих детей, прежде чем опубликовать фотографии в сети.

"С Днем отца самого замечательного папу, которого только могли пожелать четыре мальчика", — говорится в подписи.

"Твое бесконечное терпение, любовь и преданность действительно замечательные", — добавила жена голливудского актера.

Ричард Гир с семьей Фото: Alejandra Gere/Instagram

Гир и Сильва поженились на частной церемонии в апреле 2018 года. А познакомились они в 2014 году на кинофестивале.

Напомним, Ричард Гир с женой вышел на публику.

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