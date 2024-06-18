Названа дата выхода фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Картину начали снимать в 2023 году. В главных ролях — Брэд Питт и Хавьер Бардем.

Стало известно, когда выйдет фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1. Об этом пишет Deadline.

Картина Apple Original Films появится на широких экранах в США 27 июня 2025 года, а за два дня до этого состоится мировая премьера. Кроме Питта, одну из главных ролей исполнит испанский актер Хавьер Бардем.

Фильм с Брэдом Питтом, режиссером которого стал Джозеф Косински, будут показывать также в IMAX-залах. Прокатом будет заниматься компания Warner Bros. Картину о Формуле-1 начали снимать в 2023 году и продолжат этим летом на Гран-при.

Брэд Питт

В частности, к созданию ленты привлекли компанию гонщика Льюиса Хэмилтона Dawn Apollo Films.

В фильме бывший муж Анджелины Джоли играет опытного гонщика Формулы-1, который становится наставником для молодого пилота. Сюжет напоминает другой фильм Джозефа Косински — "Топ Ган: Меверик" 2022 года. Продолжение культовой истории 1986-го года показывает опытного летчика, который также стал инструктором.

Брэд Питт Фото: Getty

Специально для фильма на спортивную тематику на основе шасси Формулы-2 построили автомобили, которые внешне напоминают машины Формулы-1. Съемки проводились в Великобритании, Венгрии и в США.

Питт не только играет одну из главных ролей, но и является продюсером фильма.

Напомним, Брэд Питт прекратил съемки фильма о Формуле-1 из-за забастовки своих коллег летом 2023 года.

Также Фокус писал о появлении Брэда Питта на Гран-при Формулы-1.