Названа дата выхода фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом
Картину начали снимать в 2023 году. В главных ролях — Брэд Питт и Хавьер Бардем.
Стало известно, когда выйдет фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1. Об этом пишет Deadline.
Картина Apple Original Films появится на широких экранах в США 27 июня 2025 года, а за два дня до этого состоится мировая премьера. Кроме Питта, одну из главных ролей исполнит испанский актер Хавьер Бардем.
Фильм с Брэдом Питтом, режиссером которого стал Джозеф Косински, будут показывать также в IMAX-залах. Прокатом будет заниматься компания Warner Bros. Картину о Формуле-1 начали снимать в 2023 году и продолжат этим летом на Гран-при.
В частности, к созданию ленты привлекли компанию гонщика Льюиса Хэмилтона Dawn Apollo Films.
В фильме бывший муж Анджелины Джоли играет опытного гонщика Формулы-1, который становится наставником для молодого пилота. Сюжет напоминает другой фильм Джозефа Косински — "Топ Ган: Меверик" 2022 года. Продолжение культовой истории 1986-го года показывает опытного летчика, который также стал инструктором.
Специально для фильма на спортивную тематику на основе шасси Формулы-2 построили автомобили, которые внешне напоминают машины Формулы-1. Съемки проводились в Великобритании, Венгрии и в США.
Питт не только играет одну из главных ролей, но и является продюсером фильма.
Напомним, Брэд Питт прекратил съемки фильма о Формуле-1 из-за забастовки своих коллег летом 2023 года.
Также Фокус писал о появлении Брэда Питта на Гран-при Формулы-1.