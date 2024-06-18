Названа дата виходу фільму про Формулу-1 з Бредом Піттом

Картину почали знімати у 2023 році. У головних ролях — Бред Пітт та Хавʼєр Бардем.

Стало відомо, коли вийде фільм з Бредом Піттом про Формулу-1. Про це пише Deadline.

Картина Apple Original Films зʼявиться на широких екранах у США 27 червня 2025 року, а за два дні до цього відбудеться світова премʼєра. Окрім Пітта, одну з головних ролей виконає іспанський актор Хавʼєр Бардем.

Фільм з Бредом Піттом, режисером якого став Джозеф Косинські, показуватимуть також у IMAX-залах. Прокатом займатиметься компанія Warner Bros. Картину про Формулу-1 почали знімати у 2023 році та продовжать цього літа на Гран-прі.

Бред Пітт

Зокрема, до створення стрічки залучили компанію гонщика Льюїса Гамільтона Dawn Apollo Films.

У фільмі колишній чоловік Анджеліни Джолі грає досвідченого гонщика Формули-1, який стає наставником для молодого пілота. Сюжет нагадує інший фільм Джозефа Косинські — "Топ Ґан: Меверік" 2022 року. Продовження культової історії 1986-го року показує досвідченого льотчика, який також став інструктором.

Бред Пітт Фото: Getty

Спеціально для фільму на спортивну тематику на основі шасі Формули-2 побудували автомобілі, які зовні нагадують машини Формули-1. Зйомки проводились у Великій Британії, Угорщині та в США.

Пітт не лише грає одну з головних ролей, а й є продюсером фільму.

Нагадаємо, Бред Пітт припинив зйомки фільму про Формулу-1 через страйк своїх колег влітку 2023 року.

Також Фокус писав про появу Бреда Пітта на Гран-прі Формули-1.