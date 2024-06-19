Третья жена отца Майли Сайрус обвинила его в психологическом насилии

Между бывшими супругами разгорелась настоящая война, и каждая из сторон пытается доказать свою правоту в суде.

37-летняя певица Firerose (урожденная Джоанна Роуз Ходжес) обвинила 62-летнего бывшего мужа, кантри-звезду Билли Рэя Сайруса в "крайнем словесном, эмоциональном и психологическом насилии", пишет People со ссылкой на полученные судебные документы.

Это произошло через день после того, как Сайрус потребовал вынесения против нее временного запретительного судебного приказа в суде штата Теннесси.

По словам Джоанны, Билли подал на развод всего за 24 часа до того, как ей была назначена профилактическая двойная мастэктомия. Молодая женщина является носителем мутации гена BRCA1, который может вызывать риск развития рака груди.

Адвокаты Файерроуз заявили, что она была "подвержена постоянному употреблению наркотиков Сайрусом, сопровождаемому употреблением марихуаны". Они также сообщили, что ответчик "постоянно оскорблял их клиентку" и поместил ее "в эмоциональную и психологическую тюрьму".

"Когда жена пыталась высказать определенные опасения, муж часто называл ее "эгоистичной чертовой с*кой" и постоянно утверждал, что она его использует", — говорится в жалобе.

Билли подал на развод с Файерроуз после всего лишь семи месяцев брака 23 мая. Причиной он назвал "непримиримые разногласия" и "неподобающее поведение в браке". В свою очередь певица отрицала все обвинения и утверждала, что именно муж сделал совместную жизнь "небезопасной". Джоанна также призналась, что в тот день, когда Сайрус подал документы в суд, его брат и невестка три с половиной часа стучали в дверь ее спальни, требуя, чтобы она ушла из их общего дома.

Из-за случившегося ей пришлось отложить операцию, поскольку теперь у нее нет постоянного места жительства. Кроме того, она полагалась на медицинскую страховку мужа и предыдущие обещания оплатить все.

Теперь девушка уверена, что Сайрус саботирует ее карьеру, чтобы отомстить ей.

"Накопление многих лет словесного, эмоционального и психологического насилия в сочетании с тем фактом, что муж непосредственно приложил руку к ограничению доступа жены к доходам и будущим возможностям, привело к тому, что у жены развился серьезный эмоциональный стресс из-за действий мужа. Жене неоднократно приходилось обращаться за психологической помощью к своему терапевту во время неотложных сеансов", – говорится в документах.

Брак пары продлился меньше года Фото: firerose/instagram

В свою очередь защита Сайруса опровергла все претензии Файерроуз.

"Мы сожалеем, что госпожа Ходжес решила оспорить этот семимесячный брак в прессе и не оставила господину Сайрусу другого выхода, кроме как внести ясность. Утверждения, которые г-жа Ходжес излагает в своем ответе и встречной жалобе, особенно сбивают с толку и подозрительны в своей правдивости, поскольку она умоляла г-на Сайруса простить ее и принять ее обратно всего через два дня после того, как он подал прошение о расторжении своего брака… Если г-н Сайрус действительно виновен в обвинениях, которые выдвигает г-жа Ходжес в своих заявлениях, то было бы ошеломляюще пытаться объяснить, почему она хотела бы вернуться, чтобы жить с ним. Более того, она умоляла его дать ей возможность все ему объяснить", – заявили адвокаты музыканта в комментарии Daily Mail.

На прошлой неделе Сайрус обвинил Джоанну в том, что она существенно превысила лимит его кредитной карты. Он утверждает, что Файерроуз совершил 37 несанкционированных платежей со своей карты American Express на общую сумму $96 986 в период с 23 мая по 7 июня.

Билли Рэй Сайрус

Билли также запросил временный запретительный судебный приказ, чтобы лишить певицу австралийского происхождения доступа к его банковским счетам и кредитным картам. Он подчеркнул, что никогда не разрешал жене иметь доступ к своим картам.

Файрроуз – третья жена артиста. В 1986 году Билли Рэй Сайрус женился на Катрин Смайл, однако в 1991 году их брак распался. У них есть сын Кристофер Коди, который живет с матерью в Южной Каролине.

Второй супругой музыканта стала актриса Тиш Финли. Его приемная дочь Бренди Сайрус тоже стала актрисой, вторая родная дочь Майли Сайрус (1992) — актрисой и певицей, а приемный сын Трэйс — музыкантом в составе группы "Metro Station". Также у них есть сын Брейсон и дочь Ноа Сайрус, тоже актриса и певица.

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