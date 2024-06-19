Третя дружина батька Майлі Сайрус звинуватила його в психологічному насильстві

Між колишнім подружжям розгорілася справжня війна, і кожна зі сторін намагається довести свою правоту в суді.

37-річна співачка Firerose (уроджена Джоанна Роуз Ходжес) звинуватила 62-річного колишнього чоловіка, кантрі-зірку Біллі Рея Сайруса в "крайньому словесному, емоційному та психологічному насильстві", пише People з посиланням на отримані судові документи.

Це сталося через день після того, як Сайрус зажадав винесення проти неї тимчасового заборонного судового наказу в суді штату Теннессі.

За словами Джоанни, Біллі подав на розлучення всього за 24 години до того, як їй було призначено профілактичну подвійну мастектомію. Молода жінка є носієм мутації гена BRCA1, який може викликати ризик розвитку раку грудей.

Адвокати Файєрроуз заявили, що вона була "схильна до постійного вживання наркотиків Сайрусом, супроводжуваного вживанням марихуани". Вони також повідомили, що відповідач "постійно ображав їхню клієнтку" і помістив її "в емоційну і психологічну в'язницю".

"Коли дружина намагалася висловити певні побоювання, чоловік часто називав її "егоїстичною чортовою с*кою" і постійно стверджував, що вона його використовує", — ідеться у скарзі.

Біллі подав на розлучення з Фаєрроуз після всього лише семи місяців шлюбу 23 травня. Причиною він назвав "непримиренні розбіжності" і "неналежну поведінку в шлюбі". Зі свого боку співачка заперечувала всі звинувачення і стверджувала, що саме чоловік зробив спільне життя "небезпечним". Джоанна також зізналася, що того дня, коли Сайрус подав документи до суду, його брат і невістка три з половиною години стукали у двері її спальні, вимагаючи, щоб вона пішла з їхнього спільного будинку.

Через те, що трапилося, їй довелося відкласти операцію, оскільки тепер у неї немає постійного місця проживання. Крім того, вона покладалася на медичну страховку чоловіка і попередні обіцянки оплатити все.

Тепер дівчина впевнена, що Сайрус саботує її кар'єру, щоб помститися їй.

"Накопичення багатьох років словесного, емоційного та психологічного насильства в поєднанні з тим фактом, що чоловік безпосередньо доклав руку до обмеження доступу дружини до доходів і майбутніх можливостей, призвело до того, що у дружини розвинувся серйозний емоційний стрес через дії чоловіка. Дружині неодноразово доводилося звертатися по психологічну допомогу до свого терапевта під час невідкладних сеансів", — ідеться в документах.

Шлюб пари тривав менше року Фото: firerose/instagram

Зі свого боку захист Сайруса спростував усі претензії Файєрроуз.

"Ми шкодуємо, що пані Ходжес вирішила оскаржити цей семимісячний шлюб у пресі і не залишила пану Сайрусу іншого виходу, окрім як внести ясність. Твердження, які пані Ходжес викладає у своїй відповіді та зустрічній скарзі, особливо спантеличують і підозрілі у своїй правдивості, оскільки вона благала пана Сайруса пробачити її та прийняти її назад лише через два дні після того, як він подав прохання про розірвання свого шлюбу... Якщо пан Сайрус справді винний у звинуваченнях, які висуває пані Ходжес у своїх заявах, то було б приголомшливо намагатися пояснити, чому вона хотіла б повернутися, щоб жити з ним. Ба більше, вона благала його дати їй можливість усе йому пояснити", — заявили адвокати музиканта в коментарі Daily Mail.

Минулого тижня Сайрус звинуватив Джоанну в тому, що вона істотно перевищила ліміт його кредитної картки. Він стверджує, що Фаєрроуз здійснив 37 несанкціонованих платежів зі своєї картки American Express на загальну суму $96 986 у період з 23 травня по 7 червня.

Біллі Рей Сайрус

Біллі також запросив тимчасовий заборонний судовий наказ, щоб позбавити співачку австралійського походження доступу до його банківських рахунків і кредитних карток. Він підкреслив, що ніколи не дозволяв дружині мати доступ до своїх карток.

Фаєрроуз — третя дружина артиста. У 1986 році Біллі Рей Сайрус одружився з Катрін Смайл, проте 1991 року їхній шлюб розпався. У них є син Крістофер Коді, який живе з матір'ю в Південній Кароліні.

Другою дружиною музиканта стала актриса Тіш Фінлі. Його прийомна дочка Бренді Сайрус теж стала акторкою, друга рідна дочка Майлі Сайрус (1992) — акторкою і співачкою, а прийомний син Трейс — музикантом у складі гурту "Metro Station". Також у них є син Брейсон і дочка Ноа Сайрус, теж акторка і співачка.

Раніше Фокус писав, яку рису Майлі Сайрус успадкувала від свого батька.