19 июня 2024 года: Иуды, брата Господня — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя вредить пчелам и продавать мед.

Что случилось 19 июня?

Сегодня православная церковь почитает память Иуды Иаковлева, брата Господня. Сначала он не верил в божественную сущность Иисуса. Их отец Иосиф когда-то раздавал детям свои земли, и хотел часть отдать Иисусу, хотя тот не был рожден Девой Марией от него. Вследствие этого братья противились, только один Иаков согласился делить свою долю с Христом. Он был также первым, кто поверил, что Иисус является Сыном Божьим. Впоследствии Иуда также принял это и стал одним из 12 апостолов. Однако он всегда помнил свою вину и сильно стыдился ее, поэтому часто называл себя Яковом в своих посланиях. После восхождения Христа Иуда отправился по миру, чтобы проповедовать Слово Божие. В 80-м году его казнили в Армении, распяв на кресте, а затем пронзив его тело стрелами.

Что нельзя делать 19 июня:

убивать или как-то вредить пчелам, продавать мед;

покупать что-то после заката солнца;

убирать паутину в доме.

Народные приметы и поверья:

пчелы опыляют растения — к хорошему урожаю;

вечерняя радуга — погода улучшиться;

дождь после полудня – завтра будет ясно.

Родились в этот день:

1623 год — Блез Паскаль, французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор;

1964 год — Борис Джонсон, британский политик и государственный деятель, премьер-министр Великобритании (2019—2022).

Также в этот день:

240 год до н. э — греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычисляет радиус Земли;

1885 год — из Французской республики в Нью-Йорк доставляют подарок — статую Свободы;

1968 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия.

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