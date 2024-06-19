19 червня 2024 року: Юди, брата Господнього — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна шкодити бджолам і продавати мед.

Що сталося 19 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іуди Яковлєва, брата Господнього. Спочатку він не вірив у божественну сутність Ісуса. Їхній батько Йосип колись роздавав дітям свої землі, і хотів частину віддати Ісусу, хоча той не був народжений Дівою Марією від нього. Внаслідок цього брати опиралися, лише один Яків погодився ділити свою частку з Христом. Він був також першим, хто повірив, що Ісус є Сином Божим. Згодом Юда також прийняв це і став одним із 12 апостолів. Однак він завжди пам'ятав свою провину і сильно соромився її, тому часто називав себе Яковом у своїх посланнях. Після сходження Христа Юда вирушив світом, щоб проповідувати Слово Боже. У 80-му році його стратили у Вірменії, розіп'явши на хресті, а потім пронизавши його тіло стрілами.

Що не можна робити 19 червня:

убивати або якось шкодити бджолам, продавати мед;

купувати щось після заходу сонця;

прибирати павутину в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

бджоли запилюють рослини — до гарного врожаю;

вечірня веселка — погода покращиться;

дощ після полудня — завтра буде ясно.

Народилися в цей день:

1623 рік — Блез Паскаль, французький математик, фізик, винахідник, філософ і літератор;

1964 рік — Борис Джонсон, британський політик і державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022).

Також цього дня:

240 рік до н. е. — грецький учений Ератосфен Кіренський уперше обчислює радіус Землі;

1885 рік — із Французької республіки до Нью-Йорка доставляють подарунок — статую Свободи;

1968 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

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