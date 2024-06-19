Мадонна в разгар судебной тяжбы поделилась новыми гламурными снимками (фото)

На певицу подали в суд из-за задержки концерта во время Celebration Tour. Она некоторое время хранила молчание и не делилась с поклонниками новыми постами.

Поп-дива Мадонна в настоящее время все еще ведет судебную тяжбу по иску, поданном против нее в январе. Однако звезда продолжает радовать поклонников новыми гламурными снимками, сообщает Hello.

Посетители концертов Майкл Феллоуз и Джонатан Хадден в начале этого года подали в суд на 65-летнюю певицу за то, что она начала свой концерт в рамках Celebration Tour более чем на два часа позже запланированного времени. Кроме этого, ее обвинили в "ложной рекламе, небрежном введении в заблуждение, а также в недобросовестной и вводящей в заблуждение торговой практике".

Мадонна хранила молчание по этим вопросам, возможно, по юридическим причинам, но в понедельник вернулась в социальные сети и опубликовала множество новых фотографий. Хитмейкер "Like a Virgin" позировала в блестящем черном пиджаке с меховой отделкой и боди-бюстье. Она дополнила свой образ черными туфлями на высоких каблуках, ажурными перчатками и колготками в сеточку. На других снимках звезда сменила куртку на красный халат с леопардовым принтом и перьями. Ее светлые волосы были уложены мягкими волнами. Мадонна нанесла вечерний макияж: выделила глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, подчеркнула скулы персиковыми румянами и накрасила губы ярко-красной помадой. "У моих детей есть секрет…х", – загадочно подписала знаменитость свой пост.

Напомним, 28 мая Фокус писал о том, что певица Мадонна закрутила новый роман с британским боксером Ричардом Риакпроэ. Личная жизнь Мадонны ознаменовалась серией громких отношений. Считается, что певица познакомилась со спортсменом в прошлом году.