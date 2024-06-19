Мадонна в розпал судової тяганини поділилася новими гламурними знімками (фото)

На співачку подали до суду через затримку концерту під час Celebration Tour. Вона деякий час зберігала мовчання і не ділилася з шанувальниками новими постами.

Попдіва Мадонна нині все ще веде судову тяганину за позовом, поданим проти неї в січні. Однак зірка продовжує радувати шанувальників новими гламурними знімками, повідомляє Hello.

Відвідувачі концертів Майкл Феллоуз і Джонатан Гадден на початку цього року подали до суду на 65-річну співачку через те, що вона почала свій концерт у межах Celebration Tour більш ніж на дві години пізніше запланованого часу. Крім цього, її звинуватили в "неправдивій рекламі, недбалому введенні в оману, а також у несумлінній торговій практиці, що вводить в оману".

Мадонна зберігала мовчання з цих питань, можливо, з юридичних причин, але в понеділок повернулася в соціальні мережі й опублікувала безліч нових фотографій. Хітмейкерка "Like a Virgin" позувала в блискучому чорному піджаку з хутряним оздобленням і боді-бюстьє. Вона доповнила свій образ чорними туфлями на високих підборах, ажурними рукавичками і колготками в сіточку. На інших знімках зірка змінила куртку на червоний халат з леопардовим принтом і пір'ям. Її світле волосся було укладене м'якими хвилями. Мадонна нанесла вечірній макіяж: виділила очі димчастими тінями і чорною підводкою, підкреслила вилиці персиковими рум'янами і нафарбувала губи яскраво-червоною помадою. "У моїх дітей є секрет...х", — загадково підписала знаменитість свій пост.

Нагадаємо, 28 травня Фокус писав про те, що співачка Мадонна закрутила новий роман з британським боксером Річардом Ріакпрое. Особисте життя Мадонни ознаменувалося серією гучних стосунків. Вважається, що співачка познайомилася зі спортсменом минулого року.