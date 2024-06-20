54-летняя Наоми Кэмпбелл в смелом наряде появилась на модной вечеринке в Лондоне (фото)

Наоми Кэмпбелл открыла выставку, которая рассказывает о ее 40-летней карьере в мире моды. Накануне она проверила экспонаты в виде платьев и фотографий. Коллекцию курировал знаменитый стилист Эдвард Эннинфул.

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл продемонстрировала сногсшибательный образ, возглавив звездных гостей на летней вечеринке V&A в среду, 19 июня, организованной BOSS в Лондоне, сообщает Daily Mail.

54-летняя знаменитость оказалась в центре внимания на вечере, посвященном открытию выставки "NAOMI: In Fashion" в ее честь, которая проходит в знаменитом Музее Виктории и Альберта.

Наоми выглядела просто сенсационно, когда она появилась без бюстгальтера в изготовленным на заказ белым платьем BOSS со смелым глубоким вырезом. Платье облегало потрясающую фигуру модели, а дерзкий разрез подчеркнул ее стройные ноги. Кэмпбелл дополнила свой образ солнцезащитными очками в белой оправе и босоножками на высоких каблуках. Красавица надела множество украшений с бриллиантами, включая колье в форме змеи на шее, а также великолепные браслеты и кольца. Она распустила свои шикарные черные волосы, сделав пробор посредине и нанесла гламурный макияж, выделив глаза черной подводкой и накрасив губы лилового оттенка помадой.

Наоми Кэмпбелл, Лондон, 19 июня 2024 Фото: Getty Images

Во время вечера Наоми позировала фотографам вместе со многими своими знаменитыми друзьями, в том числе с бывшим редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом, который курировал коллекцию.

Ранее, 20 мая, Фоку писал, что 53-летняя Наоми Кэмпбелл в платье с вырезами посетила мероприятие в Каннах. Знаменитость выбрала наряд из коллекции Loewe осень/зима 2024 года.