"Имею право": Алину Гросу раскритиковали за отдых за границей (фото)

Артистка отметила, что не забывает о войне в Украине. В частности, она помогает детям, которые потеряли родителей.

Украинская певица Алина Гросу поехала отдыхать за границу, нарвавшись на хейт в сети. Снимками из путешествия артистка делится в Instagram.

Гросу и ее муж отправились в парк развлечений Диснейленд.

"Не так часто можно встретить сказку в нашей жизни и мгновение побыть ребенком. Спасибо за этот короткий миг мужу. Потому что дальше нас снова понесет взрослая жизнь в работу, заботы, переживания, хлопоты и проблемы", — написала Алина Гросу.

Впрочем, в комментариях пользователи сети раскритиковали отдых звезды во время войны.

Алина Гросу в Диснейленде

"Алина, не обижайтесь, но у нас дети гибнут, а вы играете Мики Мауса", — написала одна из подписчиц артистки.

Впрочем, Алина Гросу сразу ответила, объяснив свою позицию.

"Обижаюсь, потому что только что собрала средства для детей, которые потеряли родителей, и помогаю, чем могу постоянно, особенно детям, чтобы все чувствовали любовь и поддержку", — написала знаменитость, добавив, что не забывает о войне в Украине.

"И, наверное, после этого у меня есть хотя бы три дня на свою улыбку. Я не закрываю глаза на проблемы, но имею право на личную жизнь. Могу ее не выкладывать, но это будет не честно", — отметила певица.

Алину Гросу раскритиковали за поездку за границу

Напомним, Алина Гросу раскрыла, кто скрывается за шляпой Клавдии Петровны.

Также Фокус писал о тайной женитьбе Алины Гросу.