"Маю право": Аліну Гросу розкритикували за відпочинок за кордоном (фото)
Артистка наголосила, що не забуває про війну в Україні. Зокрема, вона допомагає дітям, котрі втратили батьків.
Українська співачка Аліна Гросу поїхала відпочивати за кордон, нарвавшись на хейт у мережі. Знімками з подорожі артистка ділиться в Instagram.
Гросу та її чоловік вирушили до парку розваг Діснейленд.
"Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною. Дякую за цю коротку мить чоловіку. Бо далі нас знов понесе доросле життя в роботу, турботи, переживання, клопоти та проблеми", — написала Аліна Гросу.
Втім, у коментарях користувачі мережі розкритикували відпочинок зірки під час війни.
"Аліно, не ображайтеся, але у нас діти гинуть, а ви граєте Мікі Мауса", — написала одна з підписниць артистки.
Втім, Аліна Гросу одразу відповіла, пояснивши свою позицію.
"Ображаюсь, бо тільки що зібрала кошти для діток, які втратили батьків, і допомагаю, чим можу постійно, особливо дітям, щоб всі відчували любов та підтримку", — написала знаменитість, додавши, що не забуває про війну в Україні.
"І, напевно, після цього я маю хоча б три дні на свою усмішку. Я не закриваю очі на проблеми, але маю право на особисте життя. Можу його не викладати, але це буде не чесно", — зазначила співачка.
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