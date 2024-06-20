"Маю право": Аліну Гросу розкритикували за відпочинок за кордоном (фото)

Артистка наголосила, що не забуває про війну в Україні. Зокрема, вона допомагає дітям, котрі втратили батьків.

Українська співачка Аліна Гросу поїхала відпочивати за кордон, нарвавшись на хейт у мережі. Знімками з подорожі артистка ділиться в Instagram.

Гросу та її чоловік вирушили до парку розваг Діснейленд.

"Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною. Дякую за цю коротку мить чоловіку. Бо далі нас знов понесе доросле життя в роботу, турботи, переживання, клопоти та проблеми", — написала Аліна Гросу.

Втім, у коментарях користувачі мережі розкритикували відпочинок зірки під час війни.

Аліна Гросу в Діснейленді

"Аліно, не ображайтеся, але у нас діти гинуть, а ви граєте Мікі Мауса", — написала одна з підписниць артистки.

Втім, Аліна Гросу одразу відповіла, пояснивши свою позицію.

"Ображаюсь, бо тільки що зібрала кошти для діток, які втратили батьків, і допомагаю, чим можу постійно, особливо дітям, щоб всі відчували любов та підтримку", — написала знаменитість, додавши, що не забуває про війну в Україні.

"І, напевно, після цього я маю хоча б три дні на свою усмішку. Я не закриваю очі на проблеми, але маю право на особисте життя. Можу його не викладати, але це буде не чесно", — зазначила співачка.

Аліну Гросу розкритикували за поїздку за кордон

Нагадаємо, Аліна Гросу розкрила, хто ховається за капелюхом Клавдії Петрівни.

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