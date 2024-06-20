Очистить поры: 5 способов быстро избавиться от черных точек на носу

Расширенные поры – неприятная проблема, а черные точки, особенно на носу, придают коже неухоженный вид. Узнайте, какие методы помогут эффективно очистить поры на носу.

Ровный, чистый цвет лица — признак здоровья кожи. Но что делать, если поры закупорились и вокруг носа скопились черные противные точки? Именно из-за заметных больших пор, кожа быстро загрязняется, и черные точки особенно стойкие на носу. Но есть несколько способов и ингредиентов, которые могут помочь очистить поры. Об этом пишет Fuer Sie.

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Механический пилинг

Фото: Polina Kovaleva from Pexels

При механическом пилинге используются мелкие частицы, такие как кристаллы соли, сахара или шарики жожоба, для мягкого удаления омертвевших клеток кожи. Эти частицы трутся по коже, удаляя загрязнения и омертвевшие клетки кожи.

Плюсы:

Простота использования

Минусы:

Может раздражать кожу

Кажется поверхностным

Паровая баня

Хотя нет четких научных доказательств того, что пар может физически открывать поры, это отличный метод удаления загрязнений. Горячий влажный пар временно смягчает верхний слой кожи, облегчая удаление кожного сала и грязи.

Для этого просто наполните кастрюлю горячей водой, подержите над ней лицо, накрывшись полотенцем 10–15 минут.

Плюсы:

Экономически выгодно

Легко сделать

Идеально сочетается со средствами по уходу за кожей.

Минусы:

Не подходит для людей с розацеа.

Химический пилинг

Фото: Getty Images

Во время химического пилинга на кожу наносятся гликолевая, салициловая или фруктовые кислоты. Эти кислоты растворяют омертвевшие клетки кожи и загрязнения, разрушая связи между клетками. Они действуют глубоко в коже без какого-либо механического трения, именно поэтому специалисты предпочитают их механическим пилингам.

Плюсы:

Проникает в поры глубже, чем механический пилинг.

Видимый эффект

Также эффективен против прыщей и старения кожи.

Минусы:

Может раздражать чувствительную кожу

Маски для лица

Фото: Freepik

Маски для лица из глины или угля часто используются для очищения пор и удаления загрязнений. Эти маски содержат различные активные ингредиенты, которые помогают очистить поры на носу.

Глиняные маски часто содержат бентонит, каолин или рассул. Глина обладает способностью впитывать излишки масла и грязи из пор. Она действует как магнит, который притягивает и удаляет загрязнения.

Плюсы:

Эффективно вытягивает излишки жира и загрязнения из пор.

Матовый цвет лица

Минусы:

Может сушить кожу

Угольные маски содержат активированный уголь, который известен своей способностью поглощать грязь, излишки жира и токсины. Активированный уголь имеет пористую структуру, что позволяет ему улавливать и удалять загрязнения с кожи.

Плюсы:

Эффективно удаляет излишки масла

Предотвращает загрязнения

Минусы:

Может сушить кожу

Маски для лица с салициловой кислотой, маслом чайного дерева или оксидом цинка также могут помочь очистить поры на носу, поскольку они обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Полоски для пор

Фото: Freepik

Особой популярностью для очищения носа пользуются, так называемые полоски для пор. Этот тип кожных пластырей изготовлен из специального клея, который предназначен для механического вытягивания грязи из пор при ее удалении. Дополнительные активные ингредиенты часто оказывают антибактериальное действие. Однако этот метод требует применения большой силы при снятии, что может повредить кожу и вызвать раздражение.

Плюсы:

Легко использовать

Эффективные результаты

Минусы:

Дискомфорт при выполнении процедуры

Грубо воздействует на кожу, может вызвать раздражение и травмы.

Поры на носу часто больше и заметнее, поскольку кожа в этой области содержит больше сальных желез. Размер пор определяется генетически, кроме того, нос часто бывает более жирным, а это значит, что грязь и кожное сало легче скапливаются и становятся особенно темными.

Вакуум

Вакуум для пор — это электронное устройство для ухода за кожей, специально разработанное для удаления или вымывания грязи из пор. Для этой механической очистки необходимо сильное давление, поэтому дерматологи критически относятся к этому методу, поскольку он может повредить кожу и привести к воспалению. В любом случае используйте устройство аккуратно и осторожно.

Плюсы:

Можно эффективно очистить поры

Минусы:

Может травмировать кожу

Можно ли уменьшить поры?

То, что поры можно навсегда сузить, — миф. Размер наших пор определен генетически и, к сожалению, не может быть изменен, однако регулярная очистка и уход за проблемными участками кожи могут минимизировать появление пор, делая их менее темными и заметными.

Как предотвратить закупоривание пор

Фото: Freepik

Поры закупориваются из-за избытка кожного сала, омертвевших клеток кожи и грязи. Чтобы наши поры оставались максимально чистыми и незаметными, важно регулярно очищать и ухаживать за кожей. Обязательно тщательно удаляйте макияж перед сном, используйте мягкое очищение специальными средствами и обязательно некомедогенные увлажняющие средства. Также желательно избегать слишком жирных средств по уходу за кожей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.