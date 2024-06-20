Очистити пори: 5 способів швидко позбутися чорних цяток на носі

Розширені пори — неприємна проблема, а чорні цятки, особливо на носі, надають шкірі недоглянутого вигляду. Дізнайтеся, які методи допоможуть ефективно очистити пори на носі.

Рівний, чистий колір обличчя — ознака здоров'я шкіри. Але що робити, якщо пори закупорилися і навколо носа скупчилися чорні неприємні цятки? Саме через помітні великі пори, шкіра швидко забруднюється, і чорні цятки особливо стійкі на носі. Але є кілька способів та інгредієнтів, які можуть допомогти очистити пори. Про це пише Fuer Sie.

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Механічний пілінг

Фото: Polina Kovaleva from Pexels

Під час механічного пілінгу використовують дрібні частинки, такі як кристали солі, цукру або кульки жожоба, для м'якого видалення відмерлих клітин шкіри. Ці частинки труться по шкірі, видаляючи забруднення та омертвілі клітини шкіри.

Плюси:

Простота використання

Мінуси:

Може подразнювати шкіру

Здається поверхневим

Парова лазня

Хоча немає чітких наукових доказів того, що пара може фізично відкривати пори, це чудовий метод видалення забруднень. Гаряча волога пара тимчасово пом'якшує верхній шар шкіри, полегшуючи видалення шкірного сала і бруду.

Для цього просто наповніть каструлю гарячою водою, потримайте над нею обличчя, накрившись рушником 10-15 хвилин.

Плюси:

Економічно вигідно

Легко зробити

Ідеально поєднується із засобами для догляду за шкірою.

Мінуси:

Не підходить для людей із розацеа.

Хімічний пілінг

Фото: Getty Images

Під час хімічного пілінгу на шкіру наносяться гліколева, саліцилова або фруктові кислоти. Ці кислоти розчиняють омертвілі клітини шкіри та забруднення, руйнуючи зв'язки між клітинами. Вони діють глибоко в шкірі без будь-якого механічного тертя, саме тому фахівці віддають перевагу механічним пілінгам.

Плюси:

Проникає в пори глибше, ніж механічний пілінг.

Видимий ефект

Також ефективний проти прищів і старіння шкіри.

Мінуси:

Може подразнювати чутливу шкіру

Маски для обличчя

Фото: Freepik

Маски для обличчя з глини або вугілля часто використовують для очищення пор і видалення забруднень. Ці маски містять різні активні інгредієнти, які допомагають очистити пори на носі.

Глиняні маски часто містять бентоніт, каолін або рассул. Глина має здатність вбирати надлишки олії та бруду з пор. Вона діє як магніт, який притягує та видаляє забруднення.

Плюси:

Ефективно витягує надлишки жиру і забруднення з пор.

Матовий колір обличчя

Мінуси:

Може сушити шкіру

Вугільні маски містять активоване вугілля, яке відоме своєю здатністю поглинати бруд, надлишки жиру і токсини. Активоване вугілля має пористу структуру, що дає йому змогу вловлювати і видаляти забруднення зі шкіри.

Плюси:

Ефективно видаляє надлишки олії

Запобігає забрудненню

Мінуси:

Може сушити шкіру

Маски для обличчя із саліциловою кислотою, олією чайного дерева або оксидом цинку також можуть допомогти очистити пори на носі, оскільки вони мають антибактеріальні та протизапальні властивості.

Смужки для пор

Фото: Freepik

Особливою популярністю для очищення носа користуються так звані смужки для пор. Цей тип шкірних пластирів виготовлений зі спеціального клею, який призначений для механічного витягування бруду з пор під час його видалення. Додаткові активні інгредієнти часто чинять антибактеріальну дію. Однак цей метод вимагає застосування великої сили під час зняття, що може пошкодити шкіру і викликати подразнення.

Плюси:

Легко використовувати

Ефективні результати

Мінуси:

Дискомфорт під час виконання процедури

Грубо впливає на шкіру, може викликати подразнення і травми.

Пори на носі часто більші й помітніші, оскільки шкіра в цій ділянці містить більше сальних залоз. Розмір пор визначається генетично, крім того, ніс часто буває більш жирним, а це означає, що бруд і шкірне сало легше скупчуються і стають особливо темними.

Вакуум

Вакуум для пор — це електронний пристрій для догляду за шкірою, спеціально розроблений для видалення або вимивання бруду з пор. Для цього механічного очищення необхідний сильний тиск, тому дерматологи критично ставляться до цього методу, оскільки він може пошкодити шкіру і призвести до запалення. У будь-якому разі використовуйте пристрій акуратно й обережно.

Плюси:

Можна ефективно очистити пори

Мінуси:

Може травмувати шкіру

Чи можна зменшити пори?

Те, що пори можна назавжди звузити, — міф. Розмір наших пір визначений генетично і, на жаль, не може бути змінений, проте регулярне очищення і догляд за проблемними ділянками шкіри можуть мінімізувати появу пір, роблячи їх менш темними та помітними.

Як запобігти закупорюванню пор

Фото: Freepik

Пори закупорюються через надлишок шкірного сала, відмерлі клітини шкіри та бруд. Щоб наші пори залишалися максимально чистими і непомітними, важливо регулярно очищати і доглядати за шкірою. Обов'язково ретельно видаляйте макіяж перед сном, використовуйте м'яке очищення спеціальними засобами та обов'язково некомедогенні зволожувальні засоби. Також бажано уникати занадто жирних засобів для догляду за шкірою.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.