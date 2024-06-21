21 июня 2024 года: мученика Иулиана — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя рубить липовые деревья и обманывать родных.

Что случилось 21 июня?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Иулиана Тарсийского. Он был сыном сенатора-язычника, мать его исповедовала христианство. Иулиан вместе с матерью был подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от Господа.

Что нельзя делать 21 июня:

рубить липовые деревья и обрывать цвет липы;

обманывать родных;

лениться делать домашние дела.

Народные приметы и поверья:

медленно высыхает ночная роса – ждите дождь;

долго гремит гром — плохая примета;

стягиваются облака — непогода затянется надолго;

камни покрываются влагой — к скорым осадкам.

Родились 21 июня:

1905 год — Жан Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург;

1935 год — Франсуаза Саган, французская писательница, драматург;

1982 год — принц Уильям, герцог Корнуолльский и Кембриджский, сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы;

1985 год — Лана Дель Рей, американская певица, автор песен и поэтесса.

Также в этот день:

1768 год — гайдамаки берут штурмом город Умань, который обороняли барские конфедераты;

1971 год — раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открывает знаменитую скифскую пектораль.

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