21 червня 2024 року: мученика Іуліана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна рубати липові дерева і обманювати рідних.
Що сталося 21 червня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Він був сином сенатора-язичника, мати його сповідувала християнство. Іуліана разом із матір'ю було піддано жорстоким тортурам за відмову зректися Господа.
Що не можна робити 21 червня:
- рубати липові дерева й обривати цвіт липи;
- обманювати рідних;
- лінуватися робити домашні справи.
Народні прикмети та повір'я:
- повільно висихає нічна роса — чекайте дощу;
- довго гримить грім — погана прикмета;
- стягуються хмари — негода затягнеться надовго;
- камені покриваються вологою — до швидких опадів.
Народилися 21 червня:
1905 рік — Жан Поль Сартр, французький філософ, письменник, драматург;
1935 рік — Франсуаза Саган, французька письменниця, драматург;
1982 рік — принц Вільям, герцог Корнуолльський і Кембриджський, син короля Великобританії Карла III і принцеси Діани;
1985 рік — Лана Дель Рей, американська співачка, авторка пісень і поетеса.
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