Брэд Питт готов в третий раз жениться: что известно о его отношениях

Дважды актер состоял в браках — с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. С последней развод растянулся на много лет.

60-летний голливудский актер Брэд Питт готов в третий раз жениться. Об этом пишет Life&Style.

Ходят слухи, что звезда фильма "Троя" планирует сделать предложение своей избраннице Инес де Рамон, 31. Они вместе уже около полутора года, однако по большей части держат личную жизнь подальше от внимания публики. По данным инсайдеров, важный момент может произойти уже летом 2024 года.

"По правде говоря, Брэд некоторое время был готов сделать предложение. Он так счастлив с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, успев повзрослеть после развода", — рассказывает источник.

В частности, переломным моментом стал переезд Инес де Рамон к актеру несколькими месяцами ранее. Брэд Питт осознал, что может строить будущее с дизайнером украшений, которая ранее была замужем за актером "Дневников вампиров" Полом Уэсли.

Инес де Рамон Фото: philippeuter\Instagram

Впервые о новых отношениях Питта стало известно, когда актера и его избранницу заметили вместе за кулисами на концерте Боно в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года. Тогда источники рассказали, что влюбленные встречались уже "несколько месяцев". Новый 2023 год они также встретили вместе.

Впоследствии источники рассказали, что Брэд Питт прилагает большие усилия, чтобы "попытаться продлить свою жизнь", несмотря на длительный скандальный развод с Анджелиной Джоли, от союза с которой подрастают шестеро детей — Мэддокс, Пакс, Захара, Вивьен, Нокс и Шайло, последние трое из которых являются биологическими.

С наследниками у голливудского актера довольно напряженные отношения. В последнее время они активно отказываются от фамилии знаменитого отца, оставляя лишь часть "Джоли".

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

До Джоли Брэд Питт несколько лет был женат на актрисе Дженнифер Энистон — звезде сериала "Друзья".

Напомним, Брэд Питт отказался от алкоголя ради Инес де Рамон.

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