Ева Лонгория в приталенном мини-платье появилась на премьере нового сериала (фото)

49-летняя актриса сыграла в сериале роль мамы. Комедийная драма Apple TV+ начнет транслироваться на потоковом сервисе с 26 июня.

Американская актриса, модель и бизнесвумен Ева Лонгория 20 июня продемонстрировала свою невероятную фигуру в стильном образе на звездной премьере своего последнего сериала "Земля женщин" в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

49-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" присоединилась к другим знаменитостям на блестящем мероприятии, которое состоялось в отеле Whitby. Предстоящий сериал, комедийную драму Apple TV+, планируется транслировать на потоковом сервисе с 26 июня.

Лонгория показала фигуру в черном мини-платье без бретелек из атласного материала, облегающем ее фигуру. Украшенная белыми цветами, прозрачная черная ткань ниспадала с ее верхней части бедер. Актриса дополнила гламурный образ черными туфлями на высоких каблуках с закрытым носком, которые соответствовали цветовой гамме наряда. Ее темные локоны были собраны в шикарную прическу, а несколько распущенных волнистых прядей стильно обрамляли лицо по бокам. Ева украсила себя шикарными сверкающими серьгами и несколькими кольцами с бриллиантами. Макияж звезды был ярким и состоял из слоя туши на ресницах, а также легких дымчатых теней вокруг глаз. Теплые румяна были добавлены, чтобы лучше подчеркнуть ее скулы, а на губы в качестве завершающего штриха была нанесена телесного оттенка глянцевая помада.

Актриса Ева Лонгория Фото: Getty Images

Лонгория в сериале сыграла роль мамы по имени Гала. Вместе с ней снялась Виктория Базуа, Кармен Маура, Сантьяго Кабрера, а также Глория Муньос.

Ранее, 18 июня, Фокус писал, что Ева Лонгория показала подросшего сына. Сантьяго стал первым и пока единственным ребенком актрисы. Он родился 19 июня 2018 года.