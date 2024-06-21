Принцесса Шарлотта продемонстрировала новое украшение (фото)

На свежем кадре будущий король Великобритании весело позирует со своими тремя детьми. Все монаршие наследники одеты в повседневную одежду, однако Шарлотта сделала свой образ более интересным с помощью маленькой детали.

Принцесса Шарлотта представила новое украшение, которое она никогда раньше не носила. Маленькая королевская наследница появилась на новом портрете, представленном ко дню рождения принца Уильяма 21 июня 2024 года.

Кейт Миддлтон поделилась праздничным кадром с поклонниками монаршей семьи в социальных сетях.

Принцесса Уэльская подписала фото, на котором именинник-наследник престола и трое их детей прыгают и держатся за руки, сделанное Кэтрин в прошлом месяце в Норфолке: "С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим!"

Все дети Уэльских выглядели счастливыми и взволнованными, одетые в повседневную одежду. В частности, 9-летняя принцесса Шарлотта предстала в полосатой кофточке. К тому же, единственная дочь Кейт Миддлтон носила маленький браслет на лодыжке, который ранее не видела публика.

Принц Уильям с детьми

Королевский эксперт Тесса Данлоп рассказывала, что Шарлотта становится все более "спокойной", когда встречается с широкой публикой, больше, чем ее старший брат и наследник престола принц Джордж.

Данлоп также сравнила поведение маленькой принцессы с поведением ее матери, сказав, что Кэтрин "всегда была очень спокойной".

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, дети Кейт Миддлтон стали ее самой большой поддержкой во время лечения рака.

Также Фокус писал о том, почему принцесса Шарлотта не любит школу.