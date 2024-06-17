Джордж, Шарлотта и Луи стали самой большой поддержкой больной Кейт Миддлтон

Сейчас принцесса Уэльская всю себя посвящает выздоровлению от рака и трем детям. Она не посещала королевские мероприятия около полугода.

Поддержка детей онкобольной Кейт Миддлтон стала ключевой для ее выздоровления. Об этом пишет Hello Magazine.

Накануне принцесса Уэльская впервые появилась на публике с декабря 2023 года после месяцев борьбы с раком.

Сначала будущая королева проехалась в карете вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. А потом монаршая персона вышла на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи Великобритании.

Ранее инсайдеры не говорили о том, кто может сопровождать Кэтрин во время вероятного появления, но семья стала центром жизни принцессы Уэльской, поэтому неудивительно, что она решила быть рядом с ними в этот важный момент.

"Она хотела быть рядом, чтобы поддержать свою семью и поддержка ее детей была действительно ключевой для ее выздоровления и будет продолжать ею оставаться", — говорит инсайдер.

Семья Уэльских на параде короля

По словам источника, король Чарльз ІІІ, который также болеет раком, понимает, через что прошла его любимая невестка, и знает по собственному опыту, насколько психологически важно вернуться на публику.

Семья Уэльских на параде короля

Напомним, Кейт Миддлтон призналась, что переживает тяжелые дни.

Также Фокус писал о появлении детей Уэльских на параде короля.