Джордж, Шарлотта та Луї стали найбільшою підтримкою хворої Кейт Міддлтон

Наразі принцеса Уельська всю себе присвячує одужанню від раку та трьом дітям. Вона не відвідувала королівські заходи близько пів року.

Підтримка дітей онкохворої Кейт Міддлтон стала ключовою для її одужання. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні принцеса Уельська вперше зʼявилася на публіці з грудня 2023 року після місяців боротьби з раком.

Спочатку майбутня королева проїхалася в кареті разом зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. А згодом монарша персона вийшла на балкон Букінгемського палацу з іншими членами королівської родини Великої Британії.

Раніше інсайдери не говорили про те, хто може супроводжувати Кетрін під час ймовірної появи, але сім’я стала центром життя принцеси Уельської, тому не дивно, що вона вирішила бути поруч із ними в цей важливий момент.

"Вона хотіла бути поруч, щоб підтримати свою сім'ю і підтримка її дітей була дійсно ключовою для її одужання і буде продовжувати нею залишатися", — говорить інсайдер.

Родина Уельських на параді короля

За словами джерела, король Чарльз ІІІ, який також хворіє на рак, розуміє, через що пройшла його улюблена невістка, і знає з власного досвіду, наскільки психологічно важливо повернутися на публіку.

Родина Уельських на параді короля

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зізналася, що переживає важкі дні.

Також Фокус писав про появу дітей Уельських на параді короля.