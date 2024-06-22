Полнолуние 22 июня 2024 года: что сегодня можно и нельзя делать

Июньское Полнолуние наступает сегодня, 22 июня, в знаке Козерога. В этот день не стоит конфликтовать и реагировать на провокации, а также начинать новые дела и планировать будущее.

Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам Полнолуние 22 июня в знаке Козерога, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что значит это Полнолуние?

Полнолуние в Козероге в первую очередь усилит наше стремление к успеху и достижению поставленных задач, ведь Козерог символизирует карьеру, долгосрочные цели и амбиции. Мы можем почувствовать необходимость организовать свою жизнь, расставить приоритеты и навести порядок в делах, так как Козерог любит структуру и порядок. Под влиянием этого знака мы становимся более ответственными и дисциплинированными, осознавая важность выполнения обязанностей и принятия на себя ответственности за свои действия. Полнолуние в Козероге благоприятно для оценки и корректировки профессиональных планов. Важно ставить перед собой реалистичные цели и планировать их достижение, оценивая свои возможности и намечая конкретные шаги для реализации. Эмоционально мы можем стать более сдержанными и менее склонными к всплескам. Под влиянием этого Полнолуния мы становимся более прагматичными, предпочитая факты и конкретные действия.

Что можно делать в Полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;

мириться;

медитировать;

ухаживать за телом, начать похудение;

заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать в Полнолуние:

конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;

начинать новые дела, проекты, планировать будущее;

заниматься тяжелым физическим трудом;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

покупать недвижимость, автомобили;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

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