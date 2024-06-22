Повний місяць 22 червня 2024 року: що сьогодні можна і не можна робити

Червнева Повня настає сьогодні, 22 червня, у знаку Козерога. Цього дня не варто конфліктувати і реагувати на провокації, а також починати нові справи і планувати майбутнє.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний Місяць 22 червня у знаку Козерога, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що означає цей Повний місяць?

Повний Місяць у Козерозі насамперед посилить наше прагнення до успіху і досягнення поставлених завдань, адже Козеріг символізує кар'єру, довгострокові цілі та амбіції. Ми можемо відчути необхідність організувати своє життя, розставити пріоритети і навести лад у справах, оскільки Козеріг любить структуру і порядок. Під впливом цього знака ми стаємо більш відповідальними і дисциплінованими, усвідомлюючи важливість виконання обов'язків і прийняття на себе відповідальності за свої дії. Повний Місяць у Козерозі сприятливий для оцінки та коригування професійних планів. Важливо ставити перед собою реалістичні цілі й планувати їхнє досягнення, оцінюючи свої можливості й намічаючи конкретні кроки для реалізації. Емоційно ми можемо стати стриманішими і менш схильними до сплесків. Під впливом цього повного Місяця ми стаємо більш прагматичними, віддаючи перевагу фактам і конкретним діям.

Що можна робити в Повню:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;

миритися;

медитувати;

доглядати за тілом, почати схуднення;

займатися благодійністю.

Чого не можна робити в Повню:

конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;

починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;

займатися важкою фізичною працею;

брати гроші в борг, оформляти кредити;

купувати нерухомість, автомобілі;

піддаватися смутку й негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

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