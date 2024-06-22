На барахолке в Британии нашли кубок королевской семьи с гравировкой принцессы Дианы (фото)

Кубок с гравюрами "Его Королевского Высочества принца Чарльза" и "Леди Дианы Спенсер", обнаруженный в одном из благотворительных магазине, заставил энтузиастов королевской семьи чесать затылки.

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Пользователь социального форума Reddit под ником Current-Scar-940 поделился, что нашел в одной из барахолок серебряный кубок королевской семьи, датированный 1981 годом, и хотел побольше узнать о "ритуальной чаше". Об этом пишет британское издание Mirror.

Когда мужчина заинтересовался потенциальной стоимостью кубка, это привело к откровениям коллекционеров кружек о реальной ценности таких предметов.

Одна из теорий, выдвинутых коллекционерами, предполагала, что кубок был сувениром, выпущенным специально для свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза, которая состоялась 18 июля 1981 года. И это совпадает с датой, указанной на кубке.

На кубке также изображены перья принца Уэльского — геральдический знак наследника британского престола. Знак состоит из трех белых страусиных перьев, окруженных золотой короной. На нем также есть немецкий девиз "Ich bien", что означает "Я служу".

"У меня большая коллекция королевских кружек, и они вообще не имеют большой стоимости при перепродаже", — прокомментировал один из пользователей.

Выяснилось, что подобные кубки массово доступны на различных онлайн-площадках по цене до 20 фунтов стерлингов, то есть чуть более 1 тысячи гривен.

После этого владелец написал, что этот кубок станет подарком для друга, который увлекается королевской монархией.

Напомним, что платье, в котором принцесса Диана была на Каннском фестивале в 1987 году, было продано на аукционе за 81 тысячу фунтов стерлингов.