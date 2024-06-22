На барахолці в Британії знайшли кубок королівської сім'ї з гравіюванням принцеси Діани (фото)

Кубок із гравюрами "Його Королівської Високості принца Чарльза" і "Леді Діани Спенсер", виявлений в одній із благодійних крамниць, змусив ентузіастів королівської сім'ї чухати потилиці.

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Користувач соціального форуму Reddit під ніком Current-Scar-940 поділився, що знайшов на одній із барахолок срібний кубок королівської сім'ї, датований 1981 роком, і хотів побільше дізнатися про "ритуальну чашу". Про це пише британське видання Mirror.

Коли чоловік зацікавився потенційною вартістю кубка, це призвело до одкровень колекціонерів кухлів про реальну цінність таких предметів.

Одна з теорій, висунутих колекціонерами, припускала, що кубок був сувеніром, випущеним спеціально для весілля принцеси Діани і принца Чарльза, яке відбулося 18 липня 1981 року. І це збігається з датою, зазначеною на кубку.

На кубку також зображено пір'я принца Уельського — геральдичний знак спадкоємця британського престолу. Знак складається з трьох білих страусиних пір'їн, оточених золотою короною. На ньому також є німецький девіз "Ich bien", що означає "Я служу".

"У мене велика колекція королівських кухлів, і вони взагалі не мають великої вартості під час перепродажу", — прокоментував один із користувачів.

З'ясувалося, що подібні кубки масово доступні на різноманітних онлайн-майданчиках за ціною до 20 фунтів стерлінгів, тобто трохи більше 1 тисячі гривень.

Після цього власник написав, що цей кубок стане подарунком для друга, який захоплюється королівською монархією.

Нагадаємо, що сукню, в якій принцеса Діана була на Каннському фестивалі 1987 року, було продано на аукціоні за 81 тисячу фунтів стерлінгів.