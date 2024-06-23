Роскошь пития: популярный супермаркет продает лед для коктейлей по $32 (видео)

По словам представителя компании-производителя, труднее всего объяснить богатым клиентам, зачем они должны покупать такой дорогой продукт.

Восемь идеально круглых шариков для коктейлей предлагает своим покупателям компания Erewhon, которая владеет сетью престижній супермаркетов в Лос-Анджелесе, где отоваривается и семейство Кардашьян. За упаковку замороженной воды взыскательным любителям выпивки придется выложить $32, сообщает Daily Star.

Лед производится компанией Penny Pound Ice, которая производит и распространяет лед в Южной Калифорнии. Он имеет торговую марку "ballz" и предназначен для богатых клиентов. Однако даже им иногда приходится объяснять рациональность подобных трат.

В пакете – восемь крупных ледяных сфер Фото: @comeupqueen/TikTok

"Это было самое большое препятствие: попытаться объяснить и, я думаю, в некотором смысле оправдать разницу в продукте, а также разницу в цене. Одна из моих шаблонных аналогий — сравнение его с роскошным автомобилем: если вы тратите $50, $60, $100 на бутылку виски, мескаля или рома, но добавляете обычный лед, это будет эквивалентно На мой взгляд, купить Lamborghini и залить в него обычный неэтилированный бензин — это не значит служить продукту, на который вы потратили столько денег", – рассказал Гордон Беллавер из Penny Pound.

Продукция Penny Pound варьируется от привычных видов льды, таких как галечный лед ($7 долларов за 3 кг), до необычных, в том числе золотых чешуйчатых камней ($28 долларов за восемь штук) и круглых шариков, наполненных съедобными орхидеями ($40 за восемь шариков). Хотя компания существует с 2012 года (ее продукция используется в коктейль-барах, таких, как Thunderbolt в Лос-Анджелесе), на полки Erewhon она попала только в прошлом месяце, отсюда и всплеск нового внимания.

"Чем больше люди говорят об этом, даже если это в негативном ключе, тем больше людей знают об этом и, возможно, захотят это попробовать. Я всегда хочу продемонстрировать это людям. Купите пакетик, положите его рядом с чем-то, что вы пьете, и дайте мне знать. Если ваш стандартный лед из морозильной камеры вкуснее и не тает быстрее, тогда отлично. Но мне еще предстоит увидеть, чтобы это произошло", – подчеркнул Гордон.

Компания Penny Pound была основана Эриком Альперином и Седдом Мозесом с целью предложить более качественную продукцию барам и ресторанам по образцу компаний по производству льда в Нью-Йорке, которые были созданы по образцу компаний по производству льда в Японии, где лед считается ключевым фактором. и важный ингредиент, а не второстепенная мысль. По сути, цель Penny Pound — заставить всех пить лучше, используя в своих напитках более прочные, долговечные и холодные продукты.

Некоторые покупатели в социальных сетях высмеивают дорогой лед, но, как и у всех вещей с завышенной ценой, у него тоже есть свои поклонники. Одна из них — звезда TikTok Лиззи Душай, которая похвалила лед и сказала, что он "похож на хрустальный шар".

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