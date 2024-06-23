Розкіш пиття: популярний супермаркет продає лід для коктейлів по $32 (відео)

За словами представника компанії-виробника, найважче пояснити багатим клієнтам, навіщо вони мають купувати такий дорогий продукт.

Вісім ідеально круглих кульок для коктейлів пропонує своїм покупцям компанія Erewhon, що володіє мережею престижних супермаркетів у Лос-Анджелесі, де отоварюється і сімейство Кардаш'ян. За упаковку замороженої води вимогливим любителям випивки доведеться викласти $32, повідомляє Daily Star.

Лід виробляється компанією Penny Pound Ice, яка виробляє і поширює лід у Південній Каліфорнії. Він має торгову марку "ballz" і призначений для багатих клієнтів. Однак навіть їм іноді доводиться пояснювати раціональність таких витрат.

У пакеті — вісім великих крижаних сфер Фото: @comeupqueen/TikTok

"Це була найбільша перешкода: спробувати пояснити і, я думаю, в певному сенсі виправдати різницю в продукті, а також різницю в ціні. Одна з моїх шаблонних аналогій — порівняння його з розкішним автомобілем: якщо ви витрачаєте $50, $60, $100 на пляшку віскі, мескаля або рому, але додаєте звичайний лід, це буде еквівалентно… На мій погляд, купити Lamborghini і залити в нього звичайний неетилований бензин — це не значить служити продукту, на який ви витратили стільки грошей", — розповів Гордон Беллавер з Penny Pound.

Продукція Penny Pound варіюється від звичних видів льоду, таких як гальковий лід ($7 доларів за 3 кг), до незвичайних, зокрема золотих лускатих каменів ($28 доларів за вісім штук) і круглих кульок, наповнених їстівними орхідеями ($40 за вісім кульок). Хоча компанія існує з 2012 року (її продукція використовується в коктейль-барах, таких, як Thunderbolt у Лос-Анджелесі), на полиці Erewhon вона потрапила тільки минулого місяця, звідси і сплеск нової уваги.

"Що більше люди говорять про це, навіть якщо це в негативному ключі, то більше людей знають про це і, можливо, захочуть це спробувати. Я завжди хочу продемонструвати це людям. Купіть пакетик, покладіть його поруч із чимось, що ви п'єте, і дайте мені знати. Якщо ваш стандартний лід із морозильної камери смачніший і не тане швидше, тоді чудово. Але мені ще належить побачити, щоб це сталося", — підкреслив Гордон.

Компанія Penny Pound була заснована Еріком Альперіном і Седдом Мозесом з метою запропонувати якіснішу продукцію барам і ресторанам за зразком компаній з виробництва льоду в Нью-Йорку, які були створені за зразком компаній з виробництва льоду в Японії, де лід вважається ключовим фактором. і важливий інгредієнт, а не другорядна думка. По суті, мета Penny Pound — змусити всіх пити краще, використовуючи у своїх напоях міцніші, довговічніші та холодніші продукти.

Деякі покупці в соціальних мережах висміюють дорогий лід, але, як і у всіх речей із завищеною ціною, у нього теж є свої шанувальники. Одна з них — зірка TikTok Ліззі Душай, яка похвалила лід і сказала, що він "схожий на кришталеву кулю".

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