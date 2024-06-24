Приянка Чопра показала, как проводит время с двухлетней дочерью Мальти в Австралии (видео)

Растить и воспитывать ребенка Приянке Чопре помогает ее мама. Они вместе посещают пляж и делают разные поделки.

Индийская и американская актриса, фотомодель Приянка Чопра поддерживала огонь в доме, пока ее муж Ник Джонас работает над различными проектами. Заботливая мама в Instagram поделилась с миллионами поклонников милым видео с двухлетней дочерью Мальти.

41-летняя звезда, снимаясь в фильме "Утес" в Австралии, опубликовала кадры, в котором рассказывает обо всех своих близких, которые помогают ей совмещать карьеру и материнство.

"Ничто, кроме семьи и друзей, не поможет вам восстановить силы. Скучаю по тебе, чувак @nickjonas. Не могу дождаться, когда ты будешь здесь", — подписала свой пост Приянка.

Чопра, одетая в пижаму и халат, показала, как она готовит ко сну свою малышку. В другом ролике звезда "Цитадели" несколько раз поднимает кудрявого дочку в воздух в ее детской, а девочка весело хихикает. В кадрах можно увидеть и подругу Приянки, крестника, а также ее маму. Они вместе посещают пляж и делают разные поделки.

Фанаты актрисы в комментариях отметили дружеские отношения в звездной семье: "Наблюдение за тем, как ты самая крутая и горячая мама на свете, — самое большое вдохновение, которое может получить индийская девушка", "Тебя очень любят, Мальти. Какая чудесно преданная семья. Я бы хотел, чтобы таких семей было больше, потому что у нас был бы более счастливый мир", "Очень мило, лучшая мама".

Напомним, 14 июня Фокус писал о том, что Приянка Чопра продемонстрировала шикарное ожерелье Bvlgari за 1 миллион долларов. В ожерелье вставлена оригинальная монета времен правления императора Августа, которого называют основателем Римской империи.