Приянка Чопра показала трогательное видео с единственной дочерью

Малти Мэри родилась в конце 2021 года. Она стала первым и пока единственным ребенком Приянки Чопры и Ника Джонаса.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала трогательные кадры с единственной дочерью. Семейными кадрами звезда экрана делится в Instagram.

"Такое воскресенье. Благодарна", — написала знаменитость.

В частности, на кадрах двухлетняя Малти Мэри спала рядом с мамой, играла в песке, бегала по побережью океана, оставляя следы маленьких ножек.

Приянка Чопра с дочерью

"Оооо, Малти, она такая очаровательная, становится такой высокой и красивой с загаром", "Маленькие пальчики на песке, я не могу это выдержать", "Кукла", — отреагировали на трогательные кадры Приянки с дочкой ее подписчики.

Отметим, что Малти Мэри — единственная наследница индийской актрисы и американского музыканта Ника Джонаса. Звездная пара поженилась в 2018 году по всем индийским традициям, а в начале 2022 года супруги сообщили о пополнении в семье. Девочка родилась еще в 2021 году, однако об этом стало известно позже.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Малти появилась на свет с помощью суррогатной матери. Девочка долгое время провела в больнице, ведь появилась на свет недоношенной. Впрочем, впоследствии она воссоединилась со своими родными.

Напомним, Приянка Чопра показала забавное фото Малти Мэри.

Также Фокус писал об отдыхе в Индии Приянки Чопры с родными.