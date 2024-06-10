Пріянка Чопра показала зворушливе відео з єдиною донькою

Малті Мері народилася наприкінці 2021 року. Вона стала першою та поки єдиною дитиною Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала зворушливі кадри з єдиною донькою. Сімейними кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

"Така неділя. Вдячна", — написала знаменитість.

Зокрема, на кадрах дворічна Малті Мері спала поруч з мамою, гралася в піску, бігала по узбережжю океану, залишаючи сліди маленьких ніжок.

Пріянка Чопра з донькою

"Ооо, Малті, вона така чарівна, стає такою високою та красивою із засмагою", "Маленькі пальчики на піску, я не можу це витримати", "лялька", — відреагували на зворушливі кадри Пріянки з донькою її підписники.

Зазначимо, що Малті Мері — єдина спадкоємиця індійської акторки та американського музиканта Ніка Джонаса. Зіркова пара одружилася у 2018 році за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року подружжя повідомило про поповнення в родині. Дівчинка народилася ще у 2021 році, проте про це стало відомо пізніше.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Малті зʼявилася на світ за допомогою сурогатної матері. Дівчинка тривалий час провела в лікарні, адже зʼявилася на світ недоношеною. Втім, згодом вона воззʼєдналася зі своїми рідними.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала кумедне фото Малті Мері.

Також Фокус писав про відпочинок в Індії Пріянки Чопри з рідними.