Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

Малті Мері народила сурогатна мати наприкінці 2021 року. Дівчинка стала першою дитиною Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала доньку, що підросла. Сімейним кадром зірка екрану поділилася в Instagram.

"Вона. Сумуємо за тобою, Нік", — написала акторка, звернувшись до свого чоловіка, музиканта Ніка Джонаса, який молодший за свою обраницю на 10 років.

Судячи з геолокації колишня зірка Боллівуду та її єдина спадкоємиця перебувають в Австралії.

На фото маленька Малті Мері сиділа на мамі. І Пріянка, і її донька постали в однакових піжамах. Зіркова спадкоємиця продемонструвала золоті сережки, уважно дивлячись в бік.

Пріянка Чопра з донькою

Зазначимо, що Малті Мері — єдина донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса. Зіркова пара одружилася у 2018 році за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року подружжя повідомило про поповнення в родині.

Дівчинка зʼявилася на світ за допомогою сурогатної матері. Спадкоємиця акторки та музиканта тривалий час провела в лікарні, адже зʼявилася на світ недоношеною. Втім, згодом Малті Мері воззʼєдналася зі своїми рідними та стала час від часу зʼявлятися в соцмережах мами.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала кумедне фото доньки.

Також Фокус писав про відпочинок в Індії Пріянки Чопри з рідними.