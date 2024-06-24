Отец голливудского актера Тома Харди будет работать над сценарием ленты о войне в Украине

Речь идет о фильме на основе реальных событий. В сюжете история британского солдата, который жил в Украине и пошел воевать, когда Россия наступила на Украину.

Отец Тома Харди экранизирует мемуары украинской войны британского солдата. Такую информацию сообщило американское издание Yahoo.

В частности, известно, что британско-украинская производственная группа United Heroes собирается адаптировать автобиографические воспоминания британского солдата Шона Пиннера о его опыте войны в Украине. Режиссеры планируют экранизировать это как художественный фильм, который предварительно получил рабочее название "Английский воин".

Книга Пиннера — это необработанный рассказ из первых уст о том, как он был английским солдатом, попавшим в разгар российского вторжения в Украину в 2022 году. После женитьбы на украинке и вступления в армию в качестве инструктора снайперов Пиннер оказался на передовой, защищая Мариуполь. В результате Пиннер оказался в плену.

Название книги происходит от сообщения, которое его жена отправила Пиннеру во время последней связи с любимым перед тем, как его захватили в плен, "Жить. Бороться. Выжить".

Писатель Эдвард "Чипс" Харди, создавший сериал BBC/FX "Табу" вместе со своим сыном, актером Томом Харди, и автором "Острых козырьков" Стивеном Найтом, присоединяется к экранизации книги Пиннера.

"Это чрезвычайная история человеческой стойкости перед войной, которая стоит прямо на нашем пороге. Я очень взволнован тем, что история оживет в фильме. Изначально я имел целью распространить информацию о том, как украинские заключенные подвергаются пыткам и обращению с ними, а также осветить страдания, вызванные незаконным и неспровоцированным вторжением России в Украину. Никогда не следует забывать геноцид, который Россия совершила в таких местах, как Буча, Ирпень и мой дом, Мариуполь, и я надеюсь, что моя история добавит понимание того, что на самом деле происходит в Украине с точки зрения земли и непосредственного опыта", — написал Пиннер.

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