Батько голлівудського актора Тома Гарді працюватиме над сценарієм стрічки про війну в Україні

Йдеться про фільм на основі реальних подій. У сюжеті історія британського солдата, який жив в Україні і пішов воювати, коли Росія напала на Україну.

Батько Тома Гарді екранізує мемуари української війни британського солдата. Таку інформацію повідомило американське видання Yahoo.

Зокрема, відомо, що британсько-українська виробнича група United Heroes збирається адаптувати автобіографічні спогади британського солдата Шона Піннера про його досвід війни в Україні. Режисери планують екранізувати це як художній фільм, який попередньо отримав робочу назву "Англійський воїн".

Книга Піннера — це необроблена розповідь з перших вуст про те, як він був англійським солдатом, який потрапив у розпал російського вторгнення в Україну в 2022 році. Після одруження з українкою та вступу в армію як інструктора снайперів Піннер опинився на передовій, захищаючи Маріуполь. У результаті Піннер опинився у полоні.

Назва книги походить від повідомлення, яке його дружина відправила Піннеру під час останнього зв’язку з коханим перед тим, як його захопили в полон, "Жити. Боротися. Вижити".

Письменник Едвард "Чіпс" Гарді, який створив серіал BBC/FX "Табу" разом зі своїм сином, актором Томом Гарді, і автором "Гострих картузів" Стівеном Найтом, долучається до екранізації книги Піннера.

"Це надзвичайна історія людської стійкості перед війною, яка стоїть прямо на нашому порозі. Я дуже схвильований тим, що історія оживе у фільмі. Спочатку я мав на меті поширити інформацію про те, як українські в’язні піддаються тортурам і поводженню з ними, а також висвітлити страждання, спричинені незаконним і неспровокованим вторгненням Росії в Україну. Ніколи не слід забувати геноцид, який Росія вчинила в таких місцях, як Буча, Ірпінь і мій дім, Маріуполь, і я сподіваюся, що моя історія додасть розуміння того, що насправді відбувається в Україні з точки зору землі та безпосереднього досвіду", — написав Піннер.

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