Идеально для лета: 9 продуктов, которые помогут избежать обезвоживания

Если вы ищете способы избежать обезвоживания в летние месяцы, то кроме воды, выбирайте продукты, которые помогут повысить гидратацию.

Все знают, что достаточная гидратация имеет решающее значение для общего состояния здоровья, но время от времени нам сложно избежать обезвоживания. К счастью, питьевая вода — не единственный способ предотвратить обезвоживание. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым спортсменом, любителем солнца или просто не любите пить воду, ознакомьтесь с продуктами, богатыми влагой, которые помогут вам избежать обезвоживания. Удивительно, но некоторые продукты могут быть даже лучше воды для поддержания гидратации, поскольку они содержат естественные электролиты Об этом пишет Good Food.

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Огурцы

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Огурец на94-96% состоит их воды. Добавляйте огурцы в салаты, в холодные супы или наслаждайтесь свежими, макая в любимый соус.

Арбуз

Арбуз питателен и является освежающим и летним дополнением к сладким и соленым блюдам. Он особенно хорошо сочетается с фетой или халлуми. Наслаждайтесь холодными дольками в жаркий день, чтобы повысить гидратацию.

Сельдерей

Фото: Freepik

Вы можете принести так много пользы своему организму, добавив в рацион недорогой сельдерей. Он является прекрасной основой для тушеных блюд и запеканок, а также богатой клетчаткой добавкой к салатам.

Помидоры

Помидоры имеют множество преимуществ для здоровья, а также помогают поддерживать водный баланс. Добавьте свежие помидоры в домашнюю сальсу и легкий овощной салат.

Клубника

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Получите максимум удовольствия от сезона клубники и почувствуйте пользу для здоровья от этой популярной ягоды. Добавьте ее в свой утренний коктейль, овсянку или фруктовый салат.

Кабачки

Универсальные кабачки идеальны для теплых летних месяцев и отлично подходят для сливочной лазаньи из кабачков, ризотто и в качестве замены для спагетти для тех, кто соблюдает кето-диету.

Болгарский перец

Фото: Freepik

Увлажняющий и полезный для здоровья цветной перец можно употреблять разными способами. Подавайте с домашним хумусом, добавляйте нарезанный перец в различные блюда и рагу или начиняйте разрезанный пополам перец фаршем из индейки.

Киви

Сочная зеленая мякоть киви полна питательных веществ и увлажняет кожу. Вы можете есть киви просто на перекус, добавлять в зеленые коктейли, фруктовые салаты или смузи.

Персики

Ароматные и сочные персики — фаворит лета, они популярны в пикантных и сладких блюдах. Попробуйте добавить его в чатни, тарт татен или приготовить на гриле для летнего салата.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.