Замість води: 9 продуктів, які допоможуть уникнути зневоднення

Якщо ви шукаєте способи уникнути зневоднення в літні місяці, то окрім води, обирайте продукти, які допоможуть підвищити гідратацію.

Усі знають, що достатня гідратація має вирішальне значення для загального стану здоров'я, але час від часу нам складно уникнути зневоднення. На щастя, питна вода — не єдиний спосіб запобігти зневодненню. Незалежно від того, чи є ви завзятим спортсменом, любителем сонця або просто не любите пити воду, ознайомтеся з продуктами, які допоможуть вам уникнути зневоднення. Дивно, але деякі продукти можуть бути навіть кращими за воду для підтримки гідратації, оскільки вони містять природні електроліти Про це пише Good Food.

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Огірки

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Огірок на 94-96% складається з води. Додавайте огірки в салати, в холодні супи або насолоджуйтеся свіжими, вмочуючи в улюблений соус.

Кавун

Кавун поживний та освіжаючий і літнім доповненням до солодких і солоних страв. Він особливо добре поєднується з фетою або халлумі. Насолоджуйтеся холодними часточками в спекотний день, щоб підвищити гідратацію.

Селера

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Ви можете принести так багато користі своєму організму, додавши в раціон недорогу селеру. Вона є прекрасною основою для тушкованих страв і запіканок, а також багатою на клітковину добавкою до салатів.

Помідори

Помідори мають безліч переваг для здоров'я, а також допомагають підтримувати водний баланс. Додайте свіжі помідори в домашню сальсу та легкий овочевий салат.

Полуниця

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Отримайте максимум задоволення від сезону полуниці та відчуйте користь для здоров'я від цієї популярної ягоди. Додайте її у свій ранковий коктейль, вівсянку або фруктовий салат.

Кабачки

Універсальні кабачки ідеальні для теплих літніх місяців і чудово підходять для вершкової лазаньї з кабачків, різотто і як заміна для спагеті для тих, хто дотримується кето-дієти.

Болгарський перець

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Зволожувальний і корисний для здоров'я цвітний перець можна вживати різними способами. Подавайте з домашнім хумусом, додавайте нарізаний перець до різноманітних страв і рагу або начиняйте розрізаний навпіл перець фаршем з індички.

Ківі

Соковита зелена м'якоть ківі сповнена поживних речовин і зволожує шкіру. Ви можете їсти ківі просто на перекус, додавати в зелені коктейлі, фруктові салати або смузі.

Персики

Ароматні та соковиті персики — фаворит літа, вони популярні в пікантних і солодких стравах. Спробуйте додати його в чатні, тарт татен або приготувати на грилі для літнього салату.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.