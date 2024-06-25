Кэти Перри появилась на Неделе моды в Париже в футуристическом джинсовом наряде (фото)

Американская знаменитость с удовольствием посещает светские мероприятия в европейской столице, выгуливая стильные и дорогие наряды.

39-летняя американская певица и телеведущая Кэти Перри, которая сейчас проводит время на Неделе моды в Париже и даже прошлась в качестве моделей на одном из показов, продолжает раздавать стиль. Так, знаменитость выгуляла на публике очень стильный джинсовый наряд, попутно продемонстрировав подтянутый живот и стройную фигуру, пишет Daily Mail. Звезда посетила премьеру фильма "Диана фон Фюрстенберг: ответственная женщина" в Silencio Des Pres.

Серый ансамбль из денима включал в себя укороченный корсет, подчеркивающий декольте, со шнуровкой спереди и облегающую фигуру юбку с вырезами и металлической фурнитурой. Образ завершала джинсовая куртка с шипами, которую она небрежно спустила с плеч. Волосы знаменитость оставила распущенными, и они свободно падали ей на плечи.

Певица хвастается результатами похудения Фото: Getty

Совсем недавно звезда оказалась в центре внимания после того, как продемонстрировала результат своего стремительного похудения. Обозреватели заподозрили ее в употреблении Оземпика, препарата для диабетиков, который сейчас активно используется знаменитостями для того, чтобы сбросить лишний вес, не изнуряя себя диетами и физическими упражнениями. Среди тех, кто его испытал на себе, – Шэрон Осборн, Скотт Дисик, Кристина Агилера и Опра Уинфри.

В свою очередь Перри заявила, что сбросила вес благодаря правильному питанию и тренировкам, с которыми ей помог Орландо Блум, возлюбленный знаменитости.

Поездка Кэти в Париж состоялась через несколько дней после того, как она анонсировала новую песню "Woman's World", снявшись для постера в крошечном белом бикини и с броней на ногах. Ее снимал известный британский фотограф Джек Бриджленд.

Сейчас Кэти, которая много лет вела шоу American Idol вместе с Лайонелом Ричи и Люком Брайаном, больше сосредоточена на творчестве. Недавно она заявила, что, по ее мнению, на шоу ее должен заменить музыкант Джелли Ролл, но потом, поразмыслив, певица сказала, что среди судей American Idol всегда должен быть женский голос.

Ранее Фокус писал, что Орландо Блума и Кэти Перри заметили на редком свидании.