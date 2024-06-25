Кеті Перрі з'явилася на Тижні моди в Парижі у футуристичному джинсовому вбранні (фото)

Американська знаменитість із задоволенням відвідує світські заходи в європейській столиці, вигулюючи стильне і дороге вбрання.

39-річна американська співачка і телеведуча Кеті Перрі, яка зараз проводить час на Тижні моди в Парижі і навіть пройшлася в якості моделей на одному з показів, продовжує роздавати стиль. Так, знаменитість вигуляла на публіці дуже стильне джинсове вбрання, попутно продемонструвавши підтягнутий живіт і струнку фігуру, пише Daily Mail. Зірка відвідала прем'єру фільму "Діана фон Фюрстенберг: відповідальна жінка" в Silencio Des Pres.

Сірий ансамбль з деніму складався з укороченого корсету, що підкреслює декольте, зі шнурівкою спереду, а також спідниці, що прилягає до фігури, з вирізами і металевою фурнітурою. Образ завершувала джинсова куртка з шипами, яку вона недбало спустила з плечей. Волосся знаменитість залишила розпущеним, і воно вільно падало їй на плечі.

Співачка хвалиться результатами схуднення Фото: Getty

Зовсім недавно зірка опинилася в центрі уваги після того, як продемонструвала результат свого стрімкого схуднення. Оглядачі запідозрили її у вживанні Оземпіку, препарату для діабетиків, який зараз активно використовується знаменитостями для того, щоб скинути зайву вагу, не виснажуючи себе дієтами і фізичними вправами. Серед тих, хто його випробував на собі, — Шерон Осборн, Скотт Дісік, Крістіна Агілера та Опра Вінфрі.

Зі свого боку Перрі заявила, що скинула вагу завдяки правильному харчуванню і тренуванням, з якими їй допоміг Орландо Блум, коханий знаменитості.

Поїздка Кеті до Парижа відбулася за кілька днів після того, як вона анонсувала нову пісню "Woman's World", знявшись для постера в крихітному білому бікіні та з бронею на ногах. Її знімав відомий британський фотограф Джек Бріджленд.

Нині Кеті, яка багато років вела шоу American Idol разом із Лайонелом Річі та Люком Брайаном, більше зосереджена на творчості. Нещодавно вона заявила, що, на її думку, на шоу її має замінити музикант Джеллі Ролл, але потім, поміркувавши, співачка сказала, що серед суддів American Idol завжди має бути жіночий голос.

Раніше Фокус писав, що Орландо Блума і Кеті Перрі помітили на рідкісному побаченні.