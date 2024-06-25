Фронтмена группы Crazy Town Бинзера нашли мертвым в квартире

Сет Бинзер злоупотреблял наркотиками. В 2012 году рок-музыкант попал в больницу потеряв сознание. Длительное время Сет пробыл в коме.

В возрасте 49 лет умер вокалист американской рок-группы Crazy Town, который прославился в начале 2000-х годов с хитом "Butterfly" Сет Бинзер. Такую информацию сообщило американское издание Newsweek.

В частности, известно, что произошло это вчера, 24 июня, в Лос-Анджелесе. Известно, что певец был найден в его доме. Однако, что стало причиной смерти пока не известно.

Певец долго боролся с вредными привычками — злоупотреблением наркотиками.

Сет Бинзер также имел проблемы с законом. Музыкант был приговорен к трем годам условно в 2012 году за хранение крэк-кокаина. Он также признался в интервью 2001 года с Роллинг Стоун, что он был арестован за кражу в магазине.

Смерть рок-музыканта прокомментировали его друзья:

"Это абсолютно разбило мое сердце.. Черт возьми, Сет, почему ... ты был в моей жизни с тех пор, как мы были детьми ... черт, ты просто разбил много сердец ... покойся с миром, старый друг любит тебя" , — написал @karimreese. @marioreyes82 прокомментировал: "Рип Сет. Спасибо, что поделились своим искусством с миром, спасибо, что позволили мне делать вокал несколько раз, и особенно спасибо, что всегда был другом. RIP".

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