Фронтмена гурту Crazy Town Бінзера знайшли мертвим у квартирі

Сет Бінзер зловживав наркотиками. У 2012 році рок-музикант потрапив в лікарню втративши свідомість. Тривалий час Сет пробув в комі.

У віці 49 років помер вокаліст американського рок-гурту Crazy Town, який прославився на початку 2000-х років з хітом "Butterfly" Сет Бінзер. Таку інформацію повідомило американське видання Newsweek.

Зокрема, відомо, що сталося це вчора, 24 червня, в Лос-Анджелесі. Відомо, що співака було знайдено в його будинку. Однак, що стало причиною смерті поки не відомо.

Співак довго боровся зі шкідливими звичками — зловживанням наркотиками.

Сет Бінзер також мав проблеми з законом. Музикант був засуджений до трьох років умовно у 2012 році за зберігання крек-кокаїну. Він також зізнався в інтерв'ю 2001 року з Роллінг Стоун, що він був заарештований за крадіжку в магазині.

Смерті рок-музиканта прокоментували його друзі:

"Це абсолютно розбило моє серце.. Чорт забирай, Сет, чому … ти був у моєму житті з тих пір, як ми були дітьми … чорт, ти просто розбив багато сердець … спочивай з миром, старий друг любить тебе" , — написав @karimreese. @marioreyes82 прокоментував: "Ріп Сет. Дякую, що поділилися своїм мистецтвом зі світом, дякую, що дозволили мені робити вокал кілька разів, і особливо дякую, що завжди був другом. RIP".

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