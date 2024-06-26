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Стиль жизни

Звезде "Дневника памяти" диагностировали тяжелую болезнь

Джина Роулендс, фильм дневник памяти, актриса дневника памяти, Райан Гослинг, болезнь альцгеймера, Ник Кассаветис
Фото: Getty Images | Джина Роулендс

Джина Роулендс в свое время сыграла пожилую женщину с болезнью Альцгеймера. От нее также страдала мать актрисы.

94-летней американской актрисе Джине Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Ее сын Ник Кассаветис, который стал режиссером знаменитого фильма "Дневник памяти", раскрыл диагноз матери. У героини Джины Роулендс в фильме ее сына была деменция. Она сыграла взрослую версию Элли Рэйчел Мак-Адамс.

"Я заставил свою маму сыграть старшую Элли, и мы потратили много времени на разговоры о болезни Альцгеймера и желание быть искренними с ней, и теперь, в течение последних пяти лет, у нее была болезнь Альцгеймера", — признался Кассаветис.

"Она в состоянии полного слабоумия. И это так безумно — мы прожили это, она сыграла это, и теперь все зависит от нас", — добавил сын актрисы.

Джина Роулендс в фильме "Дневник памяти"

Мать звезды экрана Леди Роулендс также имела болезнь Альцгеймера. Она ушла из жизни в 1999 году.

Роулендс снялась в "Дневнике памяти" с Мак-Адамс, Райаном Гослингом, Джеймсом Гарнером, Джеймсом Марсденом и Кевином Коннолли. Фильм основан на романе Николаса Спаркса 1996 года.

В год выхода романтической картины Джина рассказала об опыте сыграть персонажа с болезнью Альцгеймера после того, как ее мать столкнулась с той же болезнью.

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Джина Роулендс
Фото: Getty Images

"Был особенно тяжелым, потому что я играю персонажа, у которого болезнь Альцгеймера. Я прошла через это со своей мамой, и если бы Ник не был режиссером фильма, я не думаю, что я бы на это пошла", — признавалась актриса.

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