Зірці "Щоденника памʼяті" діагностували важку хворобу

Джина Роулендс свого часу зіграла похилу жінку з хворобою Альцгеймера. Від неї також страждала мати акторки.

94-річній американській акторці Джині Роулендс діагностували хворобу Альцгеймера. Про це пише Entertainment Weekly.

Її син Нік Кассаветіс, який став реживером знаменитого фільму "Щоденник памʼяті, ррозкрив діагноз матері. У героїні Джини Роулендс у фільмі її сина була деменція. Вона зіграла дорослу версію Еллі Рейчел МакАдамс.

"Я змусив свою маму зіграти старшу Еллі, і ми витратили багато часу на розмови про хворобу Альцгеймера та бажання бути щирими з нею, і тепер, протягом останніх п’яти років, у неї була хвороба Альцгеймера", — зізнався Кассаветіс.

"Вона в стані повного недоумства. І це так божевільно — ми прожили це, вона зіграла це, і тепер все залежить від нас", — додав син акторки.

Джина Роулендс у фільмі "Щоденник памʼяті"

Мати зірки екрану Леді Роулендс також хворіла на хворобу Альцгеймера. Вона пішла із життя у 1999 році.

Роулендс знялася в "Щоденнику памʼяті" з Мак-Адамс, Раяном Гослінгом, Джеймсом Гарнером, Джеймсом Марсденом і Кевіном Конноллі. Фільм заснований на романі Ніколаса Спаркса 1996 року.

У рік виходу романтичної картини Джина розповіла про досвід зіграти персонажа з хворобою Альцгеймера після того, як її мати зіткнулася з тією ж хворобою.

Джина Роулендс Фото: Getty Images

"Був особливо важким, тому що я граю персонажа, у якого хвороба Альцгеймера. Я пройшла через це зі своєю мамою, і якби Нік не був режисером фільму, я не думаю, що я б на це пішла", — зізнавался акторка.

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